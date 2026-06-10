第16屆國境管理國際研討會今登場 聚焦新興科技於應用與發展方向

內政部移民署今天舉辦第16屆「國境管理國際研討會」，以「邊境智慧管理」為主題，邀集美國、澳洲、荷蘭、日本及加拿大等國之國境管理與執法機關代表，以及近180位來自國內外政府機關、航空公司、科技產業及學術領域專家共襄盛舉，針對智慧通關、科技辨識、智慧航廈及未來國境管理趨勢等議題進行深度交流，共同探討新興科技於國境管理之應用與發展方向。

內政部政務次長馬士元表示，隨著全球旅運市場穩定復甦，我國2025年入出境旅客量已恢復至2019年疫情前高峰的94.6％，國境第一線同仁除須因應龐大旅客通關需求外，也肩負維護國家安全及防杜跨境不法活動的重要任務。如何兼顧安全、效率與便民服務，打造兼具韌性與效能的邊境智慧管理環境，已成為各國共同努力的重要方向。

馬士元指出，移民署近年持續推動智慧通關及數位服務改革，積極導入科技辨識及智慧化查驗設備，優化旅客通關流程與服務品質，相關成果深獲肯定，並榮獲我國2025年「政府服務獎」殊榮，展現政府機關持續精進公共服務及提升民眾便利性的具體成果。

移民署表示，目前建置之新世代自動查驗通關系統，整合了先進科技辨識技術及40國語音引導服務，大幅提升旅客通關的效率與便利性，提供更快速、友善且國際化的證照查驗服務。未來也將持續深化跨機關協作與國際交流，穩健推動智慧化、即時化之現代國境管理模式。