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停砍公教退撫年金 追溯補發這兩年差額？考試院這樣說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
考試院。圖／考試院提供
考試院。圖／考試院提供

銓敘部10日表示，《公務人員退休資遣撫卹法》（簡稱《退撫法》）第37條、第38條修正條文，於114年12月26日經總統令公布後，考試院第一時間就以115年1月2日通函中央暨地方各主管機關明確說明，《退撫法》修正條文自總統令公布後第3日（114年12月28日）生效，退休人員的退休（職）所得替代率，自法律修正生效日起，一律以《退撫法》附表三所定112年度之標準認定，沒有追溯補發113年及114年退休金差額的問題。

銓敘部最後表示，目前已退休公務人員退休（職）所得替代率重審作業，大抵已辦理完竣並已交由各發放機關將重審處分及所得附表於6月底前送達退休人員，後續並據以辦理退休金發放作業，均係以前述法制規範為執行依據。

簡言之，《退撫法》修法是在114年12月28日生效，因該修正案並沒有追溯生效條文，因此退休公務人員於法律生效日「2025年12月28日」之後的退休所得替代率，應依修正後規定，改以《退撫法》附表三所列2023年退休所得替代率上限認定；至於法律生效「2025年12月27日以前」之退休所得替代率則仍應依原規定辦理，依銓敘部資料，生效日之前已審定之退休案近18萬。

銓敘部進一步表示，由於本次《退撫法》第37條及第38條之修法，條文中並沒有指定生效日期，也沒有同步修正第95條第3項指定施行日期，故依照《中央法規標準法》第13條規定，應自修正條文公布日起算至第3日（114年12月28日）生效。因此，銓敘部係循法制規範執行，並無媒體報導擅自曲解法令之情形。至於外界對於《退撫法》修正條文生效日期有不同法律見解，銓敘部均表示尊重。

考試院 銓敘部 退休金

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