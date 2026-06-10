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NCC通過廣電媒體製播新聞應用AI指引 要求廣電媒體全程標示AI生成內容

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）今日通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，強調新聞內容若涉及AI生成內容，應「清楚揭露AI生成標示」，且須「全程標示」，期能提供廣電媒體於製播新聞導入AI技術時，作為建立自律規範的參考基準。圖／本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）今日通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，強調新聞內容若涉及AI生成內容，應「清楚揭露AI生成標示」，且須「全程標示」，期能提供廣電媒體於製播新聞導入AI技術時，作為建立自律規範的參考基準。圖／本報資料照片

AI人工智慧）時代來臨，愈來愈多文字、影片都是由AI生成，真假難辨。為此，國家通訊傳播委員會（NCC）於今（10）日通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，強調新聞內容若涉及AI生成內容，應「清楚揭露AI生成標示」，且須「全程標示」，期能提供廣電媒體於製播新聞導入AI技術時，作為建立自律規範的參考基準。

NCC指出，「人工智慧基本法」業於今年1月14日公布施行，依該法第16條第2項規定，各目的事業主管機關應視人工智慧應用風險管理需要，協助產業訂定指引及行為規範。爰此，NCC配合前揭法規擬訂本指引，其性質屬於行政指導。其核心原則包括廣電媒體於製播新聞應以事實為依據，應用AI技術時，應落實法規遵循、保障人權與公平無偏見、建立內容查證機制，以及明顯清楚揭露AI生成內容。

NCC為使指引切合實務需求及廣納專業意見，於去年8月至今年年5月計召開2場專家學者座談會及2場廣電業者座談會，彙整實務經驗與專業意見後，提出本指引。

NCC說明，本指引強調「AI內容查證機制」，呼籲業者應用AI技術製播新聞時，必須落實人工審核機制，尤其在引用第三方影音素材或整合AI模型產出之素材時，仍應善盡事實查證之責，並保持客觀呈現，避免損及新聞真實性。

NCC亦強調「清楚揭露AI生成標示」，新聞內容若涉及AI生成內容，其揭露標示應明顯可辨識且須「全程標示」。此外，新聞報導應以真實或實際採訪為原則，尤其針對重大公共事務報導應求審慎周延，例如法庭開庭、公共衛生、重大刑案、災害突發事件及涉及國家安全等議題，如應用AI生成技術，避免高度擬真，宜以動畫、繪畫或素描等方式呈現，以協助視聽眾明確辨識，避免混淆認知。

適曾獲普立茲新聞獎的美國資深調查記者大衛．巴斯托（David Barstow）日前來台時也指出，在生成式AI快速發展的時代，若閱聽人無法相信螢幕上的人物與影像是真實的，將進一步削弱媒體與社會之間的信任關係，新聞工作者必須更謹慎捍衛真實內容界線。

NCC 人工智慧 AI 媒體

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