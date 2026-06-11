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從大千尺牘到草間點點：藏逸春拍 6/27 桃園藝術專場 演繹跨世紀美學資產

文／ 藏逸拍賣會提供

繼 5 月底台北場次創下佳績後，藏逸拍賣會將於 6 月 27 日於桃園侏羅紀博物館 B1 隆重舉行「書畫 x 藝術 x 寶石」專場拍賣。

本次焦點回歸「人文精神與當代視野」，推出多件具備顯赫來源與學術著錄的重磅標的，特別是二十世紀國畫巨擘張大千的「全方位美學」系列，從千萬級山水、私人信札到案頭供石，為藏家完整重構大師的藝術資產配置。

LOT 1504｜張大千尺牘情深《致莊禹靈信札》墨寶。 圖／藏逸拍賣會提供
LOT 1504｜張大千尺牘情深《致莊禹靈信札》墨寶。 圖／藏逸拍賣會提供

「大風堂」傳奇：張大千筆下的筆墨山水與尺牘情深
本次書畫板塊之冠，無疑是 LOT 1501 張大千《贈莊禹靈山水》。此作展現大千先生擬古出新、大象無形的藝術巔峰，更令學術界矚目的是 LOT 1504-1506 張大千致莊禹靈信札，這類尺牘手札近年於蘇富比曾創下 1,400 萬港幣紀錄，證明了名家信札作為第一手歷史文獻的強大變現力。

LOT 1509｜張大千 親題供石-清 太湖石 孤峰壁立（大風堂藏）。 圖／藏逸拍賣會提供
LOT 1509｜張大千 親題供石-清 太湖石 孤峰壁立（大風堂藏）。 圖／藏逸拍賣會提供

本次拍賣亦推出大千先生愛石成痴的實物見證：LOT 1508《雲台山賞石》與 LOT 1509《清太湖石 孤峰壁立》。這類帶有「大風堂」親筆題名、大千落款與自用印的文房供石，不僅是案頭珍玩，更是極具資產韌性的文人歷史標籤。

當代藝術新紀元：日系潮流與女性力量的匯流

在當代藝術板塊，藏逸精選全球最炙手可熱的日系名家作品。LOT 1586 草間彌生《夕陽下的海》以標誌性的無限網點，展現藝術家跨越國界的視覺穿透力。 LOT 1585 六角彩子《無題》則以驚人的市場爆發力，被譽為「下一位奈良美智」，其指繪技法展現的即興動能，正吸引全球潮流藏家的高度關注。LOT 1587 鹽田千春的裝置藝術作品，則為資深藏家提供了跨足國際頂尖美術館典藏等級標的的絕佳機緣。

LOT 1586｜全球最貴在世女性藝術家-草間彌生《夕陽下的海》原作 。 圖／藏逸拍賣會提供
LOT 1586｜全球最貴在世女性藝術家-草間彌生《夕陽下的海》原作 。 圖／藏逸拍賣會提供

LOT 1585｜日系潮流天后-六角彩子《無題》原作。 圖／藏逸拍賣會提供
LOT 1585｜日系潮流天后-六角彩子《無題》原作。 圖／藏逸拍賣會提供

LOT 1587｜國際雙年展指標-日籍藝術家 鹽田千春《無題》裝置作品。 圖／藏逸拍賣會提供
LOT 1587｜國際雙年展指標-日籍藝術家 鹽田千春《無題》裝置作品。 圖／藏逸拍賣會提供

金石雅玩與渡海三家：文人風骨的傳承

專場亦涵蓋 LOT 1530 吳大澂《楠木文房匾》 與 LOT 1531 臺靜農《行書中堂》，LOT1533董陽孜《水無常形》四連幅，展現晚清至當代書藝名家與金石氣韻。渡海三家溥心畬、黃君璧作品亦完整呈獻，展現東方藝術資產的長青價值。

LOT 1511｜溥心畬 渡台早期逸品《贈陳子和書畫合璧扇面》。 圖／藏逸拍賣會提供
LOT 1511｜溥心畬 渡台早期逸品《贈陳子和書畫合璧扇面》。 圖／藏逸拍賣會提供

LOT 1533｜華人當代書藝名家-董陽孜《水無常形》四連幅。 圖／藏逸拍賣會提供
LOT 1533｜華人當代書藝名家-董陽孜《水無常形》四連幅。 圖／藏逸拍賣會提供

【拍賣資訊】
預展： 即日起至2026/06/26 周一至周日10:30-18:30
拍賣： 2026/06/27 (六) 11:00開放 14:00開拍
地點： 桃園侏羅紀博物館 B1 (桃園市蘆竹區新南路一段 125 號 B1)
預約專線：0901-322-558 0800-300-558
線上鑑賞： https://auctionhouse.tw/showcase/377https://auctionhouse.tw/showcase/376

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