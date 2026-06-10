快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

造山者布魯塞爾首映　感動留學生更加珍惜台灣

中央社／ 布魯塞爾9日專電
台灣半導體發展史紀錄片「造山者」9日首度在布魯塞爾公開放映，吸引逾百名僑胞、留學生及外國觀眾入場。中央社
台灣半導體發展史紀錄片「造山者」9日首度在布魯塞爾公開放映，吸引逾百名僑胞、留學生及外國觀眾入場。中央社

台灣半導體發展史紀錄片「造山者-世紀的賭注」首度在布魯塞爾公開放映，有僑胞從其他城市開了1個多小時的車到布魯塞爾，就是為了欣賞這部電影；有留學生說，觀後讓人更加珍惜台灣現在擁有的一切。

「造山者」9日晚間在布魯塞爾的戲院首映，包含上百名旅居當地的台灣僑胞、留學生與外國民眾到場觀看。

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉致詞時表示，這部作品是一個關於挑戰「不可能的任務」的夢想，講述了在半世紀前，當時一群30歲左右的年輕人前往美國學習數年，帶回成果並把「不可能變成可能」。

謝志偉也向外國觀眾解釋中文片名「造山者」，是指「建造護國神山的人們」。

透過「造山者」，觀眾見證了台灣半導體產業從無到有的發展歷程，以及在不同時期遭遇的挑戰。電影播畢後，現場響起如雷的掌聲。

謝志偉於映後接受中央社訪問時指出，這部紀錄片傳遞了一代人的生命故事，是既光榮卻又辛酸的篇章。

他說，當許多外國友人看過這部作品後，再聽到別人談論台灣，或是看到中國威脅台灣的訊息後，心中的感受會更加強烈。這會令他們產生一種情感，認為這麼努力、意志力這麼強，並且面臨如此高強度挑戰的人民，值得更好的待遇，「我相信這部電影傳達了這些訊息跟感覺」。

現場觀眾中也有年紀較輕的留學生，受訪時坦言，原本並不清楚台灣早年發展半導體的歷史以及遭遇的艱辛。透過這部作品看到了前人努力的點滴，並且了解台灣的半導體產業能有今天的成就是相當不容易的，令人更加珍惜台灣現在擁有的一切。

布魯塞爾 留學生 謝志偉 台灣 比利時 半導體

延伸閱讀

北市國遠征柏林愛樂廳 台灣作曲演奏能量大爆發

連瓊瑤都自嘆不如的金牌編劇鄭文華 帶動三立成華劇一哥

從認命女孩到本土劇女神！葉全真當年因這部大尺度電影爆紅

「為愛朗讀」配樂家創作大協奏曲 北市交亞洲首演

相關新聞

新竹高翠路氣爆 圖解事發原因、爆炸衝擊範圍超大

新竹市東區高翠路一處便當店9日凌晨發生嚴重氣爆意外，疑因瓦斯外洩蓄積，凌晨近3時49分引發爆炸，威力瞬間炸垮牆面，緊鄰麵包店2樓一對夫婦被倒塌磚瓦壓住，送醫後雙亡。整起事故共釀2死2傷，57戶住宅毀損、18人有家歸不得。

歷史上的今天／1956年韓菁清率香港歌唱勞軍團公演義賣

1956年6月10日，由名歌星韓菁清領導的香港歌唱勞軍團在三軍球場公演兩場義賣勞軍，由於天氣太熱，同時事先的宣傳不夠充分，以致賣座成績遠不如理想，演出的節目卻夠豐富，除去香港藝人的流行歌曲和平劇清唱外，還有芭蕾舞和李棠華技術團的表演。韓菁清並且介紹她主演的新片「一代歌后」中的插曲「惜春光」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。