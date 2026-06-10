造山者布魯塞爾首映　感動留學生更加珍惜台灣

台灣半導體發展史紀錄片「造山者-世紀的賭注」首度在布魯塞爾公開放映，有僑胞從其他城市開了1個多小時的車到布魯塞爾，就是為了欣賞這部電影；有留學生說，觀後讓人更加珍惜台灣現在擁有的一切。

「造山者」9日晚間在布魯塞爾的戲院首映，包含上百名旅居當地的台灣僑胞、留學生與外國民眾到場觀看。

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉致詞時表示，這部作品是一個關於挑戰「不可能的任務」的夢想，講述了在半世紀前，當時一群30歲左右的年輕人前往美國學習數年，帶回成果並把「不可能變成可能」。

謝志偉也向外國觀眾解釋中文片名「造山者」，是指「建造護國神山的人們」。

透過「造山者」，觀眾見證了台灣半導體產業從無到有的發展歷程，以及在不同時期遭遇的挑戰。電影播畢後，現場響起如雷的掌聲。

謝志偉於映後接受中央社訪問時指出，這部紀錄片傳遞了一代人的生命故事，是既光榮卻又辛酸的篇章。

他說，當許多外國友人看過這部作品後，再聽到別人談論台灣，或是看到中國威脅台灣的訊息後，心中的感受會更加強烈。這會令他們產生一種情感，認為這麼努力、意志力這麼強，並且面臨如此高強度挑戰的人民，值得更好的待遇，「我相信這部電影傳達了這些訊息跟感覺」。

現場觀眾中也有年紀較輕的留學生，受訪時坦言，原本並不清楚台灣早年發展半導體的歷史以及遭遇的艱辛。透過這部作品看到了前人努力的點滴，並且了解台灣的半導體產業能有今天的成就是相當不容易的，令人更加珍惜台灣現在擁有的一切。