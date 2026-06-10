與台中簽友誼備忘錄 德國哥利茨縣盼成台灣中歐橋梁

台中市與德國薩克森哥利茨縣簽署友好交流備忘錄，縣長邁爾表示，哥利茨位於德國、波蘭、捷克交界，是德國通往波蘭與捷克重要走廊，透過與台中市的友誼，希望未來吸引台灣供應鏈進駐，成為台灣企業布局中歐重要夥伴。

台中市與哥利茨（Görlitz）縣今天在柏林舉行兩縣市友好交流備忘錄簽約儀式，由台中市長盧秀燕及哥利茨縣長邁爾（Stephan Meyer）簽署，駐德代表谷瑞生、德國國會議員厄斯特（Florian Oest）等在場見證。

邁爾接受中央社採訪表示，哥利茨縣與台灣多年來維持良好友誼，此次能進一步與台中建立正式合作關係，對地方發展具有重要意義。

他指出，台中是亞洲重要的智慧製造、精密工程與創新產業中心，哥利茨縣則擁有機械與設備製造基礎，雙方在精密工程、智慧製造等領域有許多共同點，「今天是一個非常溫暖的開始」，簽署友好交流備忘錄讓彼此有了更深入的認識，也為未來合作奠定基礎。

此外，哥利茨縣與台中皆面臨降低碳排與能源轉型挑戰，該縣所在的勞西茨（Lausitz）地區過去長期依賴煤礦產業，目前正推動「淨零谷地」計畫，透過再生能源與創新技術帶動區域轉型，盼未來能與台中在淨零排放及綠色產業上合作。

他也特別提到，該縣即將落成的德國天體物理中心（German Centre for Astrophysics）未來會有大量數據運算需求，台灣半導體在相關技術應用上扮演重要角色。

哥利茨縣鄰近正興建中的台積電德國廠，且位於德國、波蘭與捷克交界，邁爾在簽署儀式致詞時強調，哥利茨是德國通往波蘭與捷克重要走廊，能作為台廠供應鏈進入中歐的橋梁，也希望台中能成為哥利茨通往亞洲的門戶。

除了產業與政策交流，簽署儀式也流露濃厚的人情味。邁爾透露，自己在學生時代初訪台灣時獲贈一條領帶，今天他特地戴著這條領帶出席簽署儀式，紀念與台灣的緣分。

他並表示，今年夏天將帶家人前往台灣度假，希望進一步認識這座島嶼更多不同面貌。盧秀燕聞言當場邀請邁爾一家到台中作客，她告訴邁爾，「台中市是哥利茨縣在地球另一端的家」，未來台中將以迎接家人的方式歡迎來自德國的新朋友。