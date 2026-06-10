蘇格蘭國家博物館台灣標示爭議 館方：參考聯合國

蘇格蘭國家博物館東亞文化常設展使用的地圖將中國與台灣塗為同一色塊，引發爭議。館方上級機構「蘇格蘭國家博物館群」今天告訴中央社，按慣例參考聯合國的地理區域分類系統，該系統不含台灣。駐愛丁堡辦事處表示，已向有關部門明確表示立場。

蘇格蘭國家博物館群（National Museums Scotland,NMS）一名發言人回應中央社詢問表示，NMS旗下展覽使用地圖時，按慣例是以聯合國的地理區域分類系統（UN geoscheme）為指引，該系統未納入台灣。

NMS未在回應進一步說明，就算聯合國地理區域分類系統不含台灣，為何需要在展覽說明地圖將中國與台灣塗為同一色塊，以及這是否有落入北京當局「台灣自古屬於中國」、「台灣是中國領土不可分割一部分」的論述誤導圈套之嫌。

值得一提的是，英國中央政府未曾公開支持北京當局的「一中原則」。英國外交部官員曾在國會明確表示，1971年聯合國大會第2758號決議僅確立中華人民共和國在聯合國的「中國」代表權，但未就台灣的地位另作決定。

駐愛丁堡辦事處處長丁志華告訴中央社，辦事處已向有關部門明確表示立場，另將持續向蘇格蘭各界說明台灣的政治與經濟發展、推動與蘇格蘭的互動和交流。

引發爭議的地圖是出現在蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）的「探索東亞」（Exploring East Asia）展廳。NMS為受蘇格蘭政府資金支持的公共機構，相當於台灣的行政法人，旗下有數個博物館，包括蘇格蘭國家博物館、國家戰爭博物館。

近日有長期關注台灣議題的外國友人在社群媒體貼文分享，蘇格蘭國家博物館的展廳說明地圖「將台灣劃入中國領土」、「助長中國的資訊戰不僅對台灣有害，也讓蘇格蘭的重要公共機構蒙羞」。貼文在台灣網路引發討論和大量轉載。

「探索東亞」常設展於2019年開展。位於蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）的蘇格蘭國家博物館擁有2萬3000餘件東亞藏品，是在倫敦之外、英國規模最大的東亞文化收藏。

根據館方官網簡介，「探索東亞」介紹3個東亞文化：中國、日本和韓國。在介紹日本和韓國文化的展區，館方分別以深綠色標示日本和韓國的現今疆域，以利觀眾識別，但在中國展區，館方以深綠色同時標示中國和台灣。

「探索東亞」不僅介紹古代東亞文化交流情況，也呈現近代史，包括中共歷年政治宣傳文物。