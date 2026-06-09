吳志中贈以色列代表外交獎章 期待台以夥伴關係擴大

駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅將離任，外交部政務次長吳志中今天頒贈「睦誼外交獎章」，並表示台灣珍視與以國的友誼，期待持續擴大互利互惠夥伴關係；游瑪雅則分享在以色列面臨戰爭期間，台灣朋友給予的關懷、鼓勵與支持。

吳志中於9日代表部長林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」予游瑪雅（Maya Yaron），表彰她過去3年在台任職期間對深化台以實質關係的貢獻，並於午間款宴游瑪雅，席間就高科技產業、人工智慧及經貿等議題廣泛交流。

吳志中致詞表示，游瑪雅於2023年國際地緣政治挑戰加劇之際履任，對深化台以兩國相互理解與增進教育、文化及觀光等交流貢獻卓著。台以共享民主、自由、韌性與創新等價值，兩國在互設代表處30年間已簽署36項合作協議及合作備忘錄，更在以色列「創新之國」與台灣高科技供應鏈的互補優勢下，在半導體、AI及資安等關鍵領域開展合作。

面對近年國際規則秩序的挑戰，吳志中強調台灣在2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件後第一時間聲援以色列，堅定反對一切恐怖主義，台灣珍視與以國的友誼，期待未來雙方持續擴大互利互惠的夥伴關係，共同為全球科技進步與民主韌性做出貢獻。

吳志中也對游瑪雅努力付出與深厚友誼表達最誠摯的謝忱，並祝福游瑪雅赴斐濟履新一切順利。

游瑪雅致詞表示，回顧在台3年的外交工作，除了官方交流、互訪與各項合作成果外，個人最珍惜的是與台灣各界人士建立的深厚友誼，並以通訊軟體上的互動點滴為例，分享在以色列面臨戰爭挑戰期間，台灣朋友給予的關懷、鼓勵與支持，並回憶雙方在文化、宗教交流、災難救援等諸多領域的珍貴合作。

游瑪雅強調，外交工作的成功不僅來自政府間的合作，更建立在人與人之間真誠的信任、理解與友誼之上。游瑪雅感謝外交部、台以雙方合作夥伴，以及以色列駐台辦事處團隊多年來的支持與辛勞，並表示將持續努力維繫台以友好關係，也期盼未來有更多台灣友人造訪以色列，深化兩國人民的情誼。