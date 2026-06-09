國合會與愛沙尼亞簽MOU 國際發展合作制度化里程碑

國合會與愛沙尼亞政府開發援助專責機構「愛沙尼亞國際發展中心」簽署合作備忘錄，國合會表示，雙方國際發展合作領域邁向制度化、長期化里程碑，未來合作方向聚焦民主韌性、數位轉型以及政策對話等。

國合會今天發布新聞稿指出，在駐拉脫維亞代表處協助下，國合會與「愛沙尼亞國際發展中心」（ESTDEV）建立合作關係，在駐拉脫維亞代表陳文儀及愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo EnnVaga）見證下，由國合會秘書長黃玉霖與ESTDEV執行長季維（Andrea Kivi）於8日在愛沙尼亞國會簽署中長期合作備忘錄。

國合會指出，合作備忘錄的簽署象徵台灣與愛沙尼亞在國際發展合作領域邁向制度化、長期化的里程碑。未來推動四大合作方向：一、強化民主治理及公共制度能力建構，協助夥伴國提升政策規劃與治理效能；二、促進數位轉型與科技創新應用，推動包容且永續的發展模式；三、於東歐、非洲及其他夥伴國探索協同合作機會，發揮資源整合與互補效益；四、建立知識共享與政策對話機制，深化專業交流與人才培育。

國合會提到，此次與ESTDEV建立合作關係，不僅彰顯台灣與理念相近國家在民主價值與國際發展議題上的高度契合，也進一步拓展台灣參與全球發展合作的國際網絡，期望為實現永續發展目標（SDGs）貢獻具體成果。