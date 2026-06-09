新竹氣爆奪2命 柯文哲：為傷者祈福、對逝者家屬致哀悼

新竹市高翠路今晨發生重大氣爆意外，共波及周圍8戶鄰居，一對老夫妻遭磚瓦重壓死亡。民眾黨創黨主席柯文哲稍早在社群媒體表示，一起為傷者祈福，希望他們能平安度過難關、早日康復，也對逝者家屬致上最深切的哀悼。

柯文哲指出，今天凌晨，新竹發生了嚴重的瓦斯氣爆。看到新聞畫面滿目瘡痍的住宅跟街道，真的非常沉痛。這起意外發生在凌晨，大家都在熟睡的時候，根本猝不及防。有兩人不幸罹難，還有幾位民眾受傷送醫。「讓我們一起為傷者祈福，希望他們能平安度過難關、早日康復，也對逝者家屬致上最深切的哀悼。」

柯文哲表示，感謝第一時間趕到現場的消防同仁、警察、醫護，以及新竹市政府跨局處的救災與安置人員，在最危險的時候到第一線搶救生命，謝謝你們，辛苦了。大家出門在外、在家生活，請務必多注意用火與瓦斯的安全。平安，才是最重要的。

新竹市長高虹安也在留言回覆，謝謝柯文哲第一時間的關心，也謝謝為第一線警消與市府同仁打氣。這次的意外讓全台灣、全心竹人都感到無比痛心與不捨，目前市府團隊正全力投入傷者救治、現場安全維護，也已經啟動急難救助與臨時安置機制。對於不幸罹難者家屬，市府必定會盡全力給予最大的支持與撫恤，陪伴大家度過眼前難關。