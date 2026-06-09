快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹氣爆奪2命 柯文哲：為傷者祈福、對逝者家屬致哀悼

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外。記者王駿杰／攝影
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外。記者王駿杰／攝影

新竹市高翠路今晨發生重大氣爆意外，共波及周圍8戶鄰居，一對老夫妻遭磚瓦重壓死亡。民眾黨創黨主席柯文哲稍早在社群媒體表示，一起為傷者祈福，希望他們能平安度過難關、早日康復，也對逝者家屬致上最深切的哀悼。

柯文哲指出，今天凌晨，新竹發生了嚴重的瓦斯氣爆。看到新聞畫面滿目瘡痍的住宅跟街道，真的非常沉痛。這起意外發生在凌晨，大家都在熟睡的時候，根本猝不及防。有兩人不幸罹難，還有幾位民眾受傷送醫。「讓我們一起為傷者祈福，希望他們能平安度過難關、早日康復，也對逝者家屬致上最深切的哀悼。」

柯文哲表示，感謝第一時間趕到現場的消防同仁、警察、醫護，以及新竹市政府跨局處的救災與安置人員，在最危險的時候到第一線搶救生命，謝謝你們，辛苦了。大家出門在外、在家生活，請務必多注意用火與瓦斯的安全。平安，才是最重要的。

新竹市長高虹安也在留言回覆，謝謝柯文哲第一時間的關心，也謝謝為第一線警消與市府同仁打氣。這次的意外讓全台灣、全心竹人都感到無比痛心與不捨，目前市府團隊正全力投入傷者救治、現場安全維護，也已經啟動急難救助與臨時安置機制。對於不幸罹難者家屬，市府必定會盡全力給予最大的支持與撫恤，陪伴大家度過眼前難關。

柯文哲 新竹 民眾黨 2026九合一選舉

延伸閱讀

新竹市便當店氣爆 蔡英文不捨：請大家一起祈福

新竹便當店氣爆2死蔣萬安致電高虹安 北市人力機具全力協助

影／新竹氣爆奪2命 麵包店夫妻遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

新竹氣爆 賴總統：中央地方通力合作 協助重建

相關新聞

新竹氣爆奪2命 柯文哲：為傷者祈福、對逝者家屬致哀悼

新竹市高翠路今晨發生重大氣爆意外，共波及周圍8戶鄰居，一對老夫妻遭磚瓦重壓死亡。民眾黨創黨主席柯文哲稍早在社群媒體表示，一起為傷者祈福，希望他們能平安度過難關、早日康復，也對逝者家屬致上最深切的哀悼。

從部落學童到居民長輩 台泥攜手廠區周邊社區展開「AI未來共學」操控無人巡檢機、直擊AI無人電動礦山車 共同迎接轉型挑戰

台泥位於花蓮和平的一千公尺礦區，2025年11月起成為全台首座導入 AI 無人電動礦山車系統的區域，原本手握方向盤的資深司機，轉向智能操控員、駕駛壓路機等新挑戰，開啟第二人生；緊接著，無人巡檢機科技很快也將進駐和平港電廠區域。在這場與全球同步的產業革命中，台泥也正式啟動「AI 未來賦能計畫」，強調企業的技術進化要與長期共生的在地鄰居對話並共同學習、攜手「公正轉型」。 「台泥 AI 未來賦能計畫」首階段主動走入生產據點周邊的花蓮和平國小及東澳國小，與師生展開 AI 共學，內容涵蓋生成式 AI、無人巡檢機操作與智慧礦山實地參訪；7、8 月更將擴大在鄰近生產據點的和平村、澳花村舉辦課程，邀請部落長輩與居民一起解鎖生活與職場的實用 AI 工具。台泥強調，真正的轉型是對等的集體進化，致力生產據點周邊的每一位鄰居，都能擁有與企業並肩前行的能力。 台泥推出的賦能與共學課程採「素養建立－技術體驗－產業實境」推進。首階段攜手創新教育與科技引路的「均一平台教育基金會」、生成式 AI 領域知名講師 AJ 莊哲昀，及無人機教育機構靜宇國際，走進部落小學引導孩子體驗使用生成式AI產出圖片，並以趣味足

114年公共工程查核小組考核 僅嘉縣、澎湖、連江三縣未列優等

行政院公共工程委員會9日公布114年度公共工程施工查核小組績效考核成績，計有經濟部等18個中央部會及高雄市等19個地方政府名列優等，其中國立故宮博物院、中央銀行及台東縣政府考核成績，相較113年度明顯進步。

中尺度對流前緣抵達南台灣 嘉南高屏4縣市大雷雨開炸

．中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時8分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。沿海警戒區域：台南市、高雄市、屏東縣，陸上警戒區域：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

亞股黑色星期一 圖解台股重跌創3紀錄、法人稱估值修正

美國升息隱憂導致美股5日大跌，亞洲主要股市8日經歷「黑色星期一」，台北股市一度暴跌2694.08點、創盤中最大跌點，在國家隊救援與投資人逢低買進下跌幅收斂。

歷史上的今天／1956年光復後最大盜伐案 多位官員受審

1956年6月9日，光復以來，本省發生的最大規模盜伐森林疑案，即中部巒大山第32，33，115林班及附近十餘個林班被盜伐國有林木8000餘萬元疑案，經監察院提出糾舉，由台北地方法院檢察處依瀆職及違反森林法等罪嫌提起公訴，移送台北地方法院刑庭於1956年6月9日上午8時半首次開庭議查，審至正午12時半退庭，下午2時半繼續進行，至晚間7時退庭，並庭諭定於1956年6月16日上午8時半繼續開庭調查，因有些證人尚待傳訊，被告徐慶鐘等十人均飭回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。