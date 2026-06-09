打造全民公益平台 台新志工陪著社福團體成長
2010年，台新銀行捐助成立公益慈善基金會。當年接下重任的台新銀行公益慈善基金執行董事鄭家鐘回憶，第一年捐贈預算只有430萬元，這筆錢「說多不多，說少也不少，但要做出名堂，很難。」
他心裡清楚，若只是照傳統方式分配補助，430萬很快就會淹沒在龐大的公益需求裡。他第一個念頭，是找老朋友嚴長壽合作，把錢委託既有平台操作，自己省人力。沒想到，卻被潑了一盆冷水。
「他跟我說，現在公益不缺錢，缺的是人。」鄭家鐘至今記得那句話，偏鄉活動找不到志工，更缺願意長期投入的人。那一刻，他意識到：若只是把錢交出去，台新不會改變什麼。
於是，台新銀行公益慈善基金會決定從零開始，設計出一套屬於自己的公益模式。十多年的深耕，獲得2026年聯經人文企業獎「社會關懷卓越獎 及 創新特別獎」的肯定。
一場失敗案例帶來的啟發
「既然要自己做，那就自己先做功課吧！」，一位同仁的分享案例，給了團隊新想法。2010年，美國一跨國品牌將過往投注於超級盃廣告的龐大預算，轉為公益提案獎金，向全國徵集各類創新、改善社區的公益提案，一個月內獲得廣大迴響，將巨額公益獎金提撥給通過審查的提案者，短期間內此行銷模式不僅造成轟動，也帶來品牌正面形象。
「聽起來很棒，但第二年就沒了。」鄭家鐘說。後來發現，有團體拿錢卻未執行，或提案與實際執行不符，善款缺乏追蹤機制，負評四起。
這給了台新一個關鍵啟發——公益若只有提案與給錢，沒有後續追蹤，終究會虎頭蛇尾。於是，「您的一票，決定愛的力量」誕生了，它不是單純補助計畫，而是一套完整流程：社福團體提案、全民投票、台新執行追蹤、要求結案報告公開。
為何採取投票機制？鄭家鐘坦言，「投票有滲透力，能讓大眾參與。」但也有風險—灌票。為避免亂象，起初刻意把獎金壓在50萬、25萬與10萬元。「該不會有人為了50萬去寫程式灌票，不划算。」
把公益舞台留給中小型社福團體
鄭家鐘深知，在台灣公益界，資源呈現M型化，前10幾個大型團體拿走80%資源，剩下幾萬家小團體分食20%。「我們希望平台，能成為小團體的訓練場。」但更重要的是，獎金的設計，讓大型團體卻步，能把舞台留給中小型社福團體。
但他們要站上舞台，必須學會三件事：說故事、行銷自己、寫結案報告。
「台灣星奇兒創藝協會」是鄭家鐘印象最深的案例。創辦人原本只是為照顧自閉症孩子，在自家客廳成立組識，鄭家鐘直言：「這樣不行，中小型社福團體要有走出去、面對社會大眾的勇氣。」
他鼓勵他們成立協會，參加票選活動。自閉症孩子有一種特質——使命必達，一般人被拒絕幾次就放棄，但他們比一般人還有毅力，每天站在公車站，一個一個向人說明自己的故事。
「很多人發現，他們不是來要錢，只是希望大家上網投票支持他們的提案。」拉票過程也成為他們與社會接觸的訓練。最終，他們票數衝高，成功獲得補助。
公開結案結果，取信於社會
提案通過，只是開始。基金會規定：所有入選團體需一年內執行完成提案內容，並提交結案報告，上傳官網公開，供社會檢視。透明，成為這個平台最重要的信任基礎。
鄭家鐘說，「收了大眾的錢，就要取信於人。」若計畫過大無法一年完成，可以分階段提案；不會做報表、不會寫結案報告怎麼辦？沒關係，基金會會從頭教起，從最基本的記帳與單據保留開始。
「只要他們有參與的動機和自立勇氣，我們就願意花時間、動員台新銀行的人力去教。」基金會不會要求完整會計制度，而是希望他們循序漸進，先學會把小案子做好，慢慢建立各種能力。
公益活動冰山下的200位志工
當大型公益活動宣傳或是有重大災難發生時，社會大眾只看到捐款金額或是票選活動本身。鄭家鐘坦言，「但當事件、活動過後，那些人後來怎麼了，多數人卻是不關心。」
「那只是冰山露出的一角。台新公益平台真正的核心，是台新內部200多位志工，在海面下看不到的地方所付出的努力。」這些志工全是台新員工，公司給志工假、訓練與必要經費，輔導志工一年至少兩次，前往受助團體進行訪視，一來檢視執行情況，二來輔導結案報告。
「雖然公司只規定去兩次，但大多數志工去了之後，就放不下。」曾有一名志工服務教養院。當她聽到憨兒們想吃炸雞喝可樂，便詢問了開炸雞店的男友，兩人熱心地自願免費提供；但基金會沒有直接滿足，而是轉化成康樂活動，讓孩子參與活動後領取獎勵。「不能把善心變許願池。」鄭家鐘說。
還有一次尼伯特颱風風災時，造成台東許多社福團體災情慘重，有的屋頂被掀，有的需要物資。當基金會正準備聯絡志工請求支援時，高雄志工回覆：「我們已經在做了。」台新同仁早已自發性募集物資，並獲得許多天使企業捐助的幫忙，在第一時間將物資送進災區。
出自志工們的真心關心，是無法用行政命令產生的。後來，嚴長壽也對於台新銀行能培養出200多位志工，深感佩服。
微光計畫：看見最弱小的光
鄭家鐘再次體會到，「台灣始終不缺善款，缺的是人，還有社福人員培力。」
他觀察到，有些團體成長，但有更多團體票數始終只有一兩百票，注定落選。然而，基金會並沒有放棄他們，反而主動訪視。一個多次落選團體引起他們的注意，了解後才知道他們「志在參加、而非拿獎金，他們把這裡當宣傳平台。」藉台新公益票選活動，讓內部人員提案練兵，同時在拉票過程中宣傳。
於是，「微光計畫」誕生，基金會針對落選團體，提供額外輔導與資源媒合。基金會先向一群願意提供助人愛心的天使企業募集「能力」，在社福團需要之際提供專業支持。
其中一例，是只靠早午餐店收入維持營運的精障團體（心生活協會），這絕非長久之道。基金會分析問題後，動員各界愛心企業天使團幫忙，由知名餐廳主廚協助優化菜單、菜色教學、餐廳裝潢；台新合作網路廠商進行網站建置。
16年來，「您的一票，決定愛的力量」公益活動已累計1,867家次、破4,200家次報名提案、投票人數逾440萬人、超過656萬人受惠，撥付公益基金逾3.8億元，已成為非營利團體募款練兵、曝光及取得公益基金，最直接的學習平台。
在公益服務中，做自己的天使
也因此，曾有企業表達願意加碼千萬元合作，基金會卻拒絕，「除非你們也願意動員企業志工。」他深知做公益缺得是人，「我們不是要把金額做到最大，而是做到穩定可執行。」因為若資金擴大十倍，就需要更多志工，畢竟台新志工量能有限。
基金會一年到頭訪視團體，他常對志工說，做公益不是幫助別人，而是成就自己，「唯有先做別人的天使，才有可能成為自己的天使。」當你在付出過程中，做了自己原本不會做的事，獲得另一種看世界的眼光，感受到幫助他人成長的喜悅，這才是證明你做了自己天使，而非一種自我感覺良好。他也認為，唯有愈來愈多志工的參與，才有辦法讓人文精神慢慢滲入成為企業的DNA。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。