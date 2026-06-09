打造全民公益平台　台新志工陪著社福團體成長

2010年，台新銀行捐助成立公益慈善基金會。當年接下重任的台新銀行公益慈善基金執行董事鄭家鐘回憶，第一年捐贈預算只有430萬元，這筆錢「說多不多，說少也不少，但要做出名堂，很難。」

他心裡清楚，若只是照傳統方式分配補助，430萬很快就會淹沒在龐大的公益需求裡。他第一個念頭，是找老朋友嚴長壽合作，把錢委託既有平台操作，自己省人力。沒想到，卻被潑了一盆冷水。

「他跟我說，現在公益不缺錢，缺的是人。」鄭家鐘至今記得那句話，偏鄉活動找不到志工，更缺願意長期投入的人。那一刻，他意識到：若只是把錢交出去，台新不會改變什麼。

於是，台新銀行公益慈善基金會決定從零開始，設計出一套屬於自己的公益模式。十多年的深耕，獲得2026年聯經人文企業獎「社會關懷卓越獎 及 創新特別獎」的肯定。

一場失敗案例帶來的啟發

「既然要自己做，那就自己先做功課吧！」，一位同仁的分享案例，給了團隊新想法。2010年，美國一跨國品牌將過往投注於超級盃廣告的龐大預算，轉為公益提案獎金，向全國徵集各類創新、改善社區的公益提案，一個月內獲得廣大迴響，將巨額公益獎金提撥給通過審查的提案者，短期間內此行銷模式不僅造成轟動，也帶來品牌正面形象。

「聽起來很棒，但第二年就沒了。」鄭家鐘說。後來發現，有團體拿錢卻未執行，或提案與實際執行不符，善款缺乏追蹤機制，負評四起。

這給了台新一個關鍵啟發——公益若只有提案與給錢，沒有後續追蹤，終究會虎頭蛇尾。於是，「您的一票，決定愛的力量」誕生了，它不是單純補助計畫，而是一套完整流程：社福團體提案、全民投票、台新執行追蹤、要求結案報告公開。

為何採取投票機制？鄭家鐘坦言，「投票有滲透力，能讓大眾參與。」但也有風險—灌票。為避免亂象，起初刻意把獎金壓在50萬、25萬與10萬元。「該不會有人為了50萬去寫程式灌票，不划算。」

把公益舞台留給中小型社福團體

鄭家鐘深知，在台灣公益界，資源呈現M型化，前10幾個大型團體拿走80%資源，剩下幾萬家小團體分食20%。「我們希望平台，能成為小團體的訓練場。」但更重要的是，獎金的設計，讓大型團體卻步，能把舞台留給中小型社福團體。

但他們要站上舞台，必須學會三件事：說故事、行銷自己、寫結案報告。

「台灣星奇兒創藝協會」是鄭家鐘印象最深的案例。創辦人原本只是為照顧自閉症孩子，在自家客廳成立組識，鄭家鐘直言：「這樣不行，中小型社福團體要有走出去、面對社會大眾的勇氣。」

他鼓勵他們成立協會，參加票選活動。自閉症孩子有一種特質——使命必達，一般人被拒絕幾次就放棄，但他們比一般人還有毅力，每天站在公車站，一個一個向人說明自己的故事。

「很多人發現，他們不是來要錢，只是希望大家上網投票支持他們的提案。」拉票過程也成為他們與社會接觸的訓練。最終，他們票數衝高，成功獲得補助。

2019年4月舉辦「台新十年 輔導有成 星奇兒國際音樂繪本音樂發表會」。照片/台新銀行公益慈善基金會提供

公開結案結果，取信於社會

提案通過，只是開始。基金會規定：所有入選團體需一年內執行完成提案內容，並提交結案報告，上傳官網公開，供社會檢視。透明，成為這個平台最重要的信任基礎。

鄭家鐘說，「收了大眾的錢，就要取信於人。」若計畫過大無法一年完成，可以分階段提案；不會做報表、不會寫結案報告怎麼辦？沒關係，基金會會從頭教起，從最基本的記帳與單據保留開始。

「只要他們有參與的動機和自立勇氣，我們就願意花時間、動員台新銀行的人力去教。」基金會不會要求完整會計制度，而是希望他們循序漸進，先學會把小案子做好，慢慢建立各種能力。

台新銀行公益慈善基金會邀請業界講師針對社福團體舉辦數位行銷工作坊。照片/台新銀行公益慈善基金會提供

台新銀行公益慈善基金會創辦人吳東亮與桃園市藍迪兒童之家院童前往「卡司‧蒂菈樂園」，瞭解長崎蛋糕製作過程。照片/台新銀行公益慈善基金會提供

公益活動冰山下的200位志工

當大型公益活動宣傳或是有重大災難發生時，社會大眾只看到捐款金額或是票選活動本身。鄭家鐘坦言，「但當事件、活動過後，那些人後來怎麼了，多數人卻是不關心。」

「那只是冰山露出的一角。台新公益平台真正的核心，是台新內部200多位志工，在海面下看不到的地方所付出的努力。」這些志工全是台新員工，公司給志工假、訓練與必要經費，輔導志工一年至少兩次，前往受助團體進行訪視，一來檢視執行情況，二來輔導結案報告。

「雖然公司只規定去兩次，但大多數志工去了之後，就放不下。」曾有一名志工服務教養院。當她聽到憨兒們想吃炸雞喝可樂，便詢問了開炸雞店的男友，兩人熱心地自願免費提供；但基金會沒有直接滿足，而是轉化成康樂活動，讓孩子參與活動後領取獎勵。「不能把善心變許願池。」鄭家鐘說。

還有一次尼伯特颱風風災時，造成台東許多社福團體災情慘重，有的屋頂被掀，有的需要物資。當基金會正準備聯絡志工請求支援時，高雄志工回覆：「我們已經在做了。」台新同仁早已自發性募集物資，並獲得許多天使企業捐助的幫忙，在第一時間將物資送進災區。

出自志工們的真心關心，是無法用行政命令產生的。後來，嚴長壽也對於台新銀行能培養出200多位志工，深感佩服。

微光計畫：看見最弱小的光

鄭家鐘再次體會到，「台灣始終不缺善款，缺的是人，還有社福人員培力。」

他觀察到，有些團體成長，但有更多團體票數始終只有一兩百票，注定落選。然而，基金會並沒有放棄他們，反而主動訪視。一個多次落選團體引起他們的注意，了解後才知道他們「志在參加、而非拿獎金，他們把這裡當宣傳平台。」藉台新公益票選活動，讓內部人員提案練兵，同時在拉票過程中宣傳。

於是，「微光計畫」誕生，基金會針對落選團體，提供額外輔導與資源媒合。基金會先向一群願意提供助人愛心的天使企業募集「能力」，在社福團需要之際提供專業支持。

其中一例，是只靠早午餐店收入維持營運的精障團體（心生活協會），這絕非長久之道。基金會分析問題後，動員各界愛心企業天使團幫忙，由知名餐廳主廚協助優化菜單、菜色教學、餐廳裝潢；台新合作網路廠商進行網站建置。

16年來，「您的一票，決定愛的力量」公益活動已累計1,867家次、破4,200家次報名提案、投票人數逾440萬人、超過656萬人受惠，撥付公益基金逾3.8億元，已成為非營利團體募款練兵、曝光及取得公益基金，最直接的學習平台。

在公益服務中，做自己的天使

也因此，曾有企業表達願意加碼千萬元合作，基金會卻拒絕，「除非你們也願意動員企業志工。」他深知做公益缺得是人，「我們不是要把金額做到最大，而是做到穩定可執行。」因為若資金擴大十倍，就需要更多志工，畢竟台新志工量能有限。

基金會一年到頭訪視團體，他常對志工說，做公益不是幫助別人，而是成就自己，「唯有先做別人的天使，才有可能成為自己的天使。」當你在付出過程中，做了自己原本不會做的事，獲得另一種看世界的眼光，感受到幫助他人成長的喜悅，這才是證明你做了自己天使，而非一種自我感覺良好。他也認為，唯有愈來愈多志工的參與，才有辦法讓人文精神慢慢滲入成為企業的DNA。