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便民措施再+1 外交部宣布7月1日起有條件線上申換護照再放寬
外交部「有條件式線上申換護照」措施將再擴大適用對象。外交部發言人蕭光偉9日表示，自2026年7月1日上午10點起，只要現行護照已過期，或效期不足一年，且符合相關條件的民眾，都可以透過自然人憑證，上外交部領事事務局官網辦理線上申換護照。
蕭光偉說，外交部自去年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，到目前為止，已經有超過11萬人透過這個方式申辦護照，並獲得國人好評。
為了讓更多國人民眾能夠利用這項措施，外交部領事事務局決定，從今年7月1日上午10點開始，再擴大使用對象。蕭光偉說明，只要現持護照過期或效期不足1年的民眾（即與臨櫃申辦條件相同），都可以利用此一措施。
蕭光偉進一步說明，申請人須符合三項條件：第一，在台灣設有戶籍的成年人；第二，現行護照已過期或效期不足一年，而且沒有遺失；第三，護照資料頁記載的事項沒有變更，符合上述條件的民眾，從今年7月1日開始，都可以透過自然人憑證，登入外交部領事事務局官網「有條件式線上申辦護照系統」進行辦理。
最後，外交部也提醒，相關詳細資訊及說明，民眾可參考領事事務局全球資訊網「有條件式線上申換護照專區」。
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