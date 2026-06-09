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114年公共工程查核小組考核 僅嘉縣、澎湖、連江三縣未列優等

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

行政院公共工程委員會9日公布114年度公共工程施工查核小組績效考核成績，計有經濟部等18個中央部會及高雄市等19個地方政府名列優等，其中國立故宮博物院、中央銀行及台東縣政府考核成績，相較113年度明顯進步。

工程會指出，為提升公共工程品質及確保施工安全，已建構完整公共工程三級品管制度，全國45個主管機關工程施工查核小組，依政府採購法第70條第3項規定，定期查核所屬工程進度及品質，並由工程會每年考核運作績效。

工程會續指，經初複核程序，114年度共計37個機關績效考核結果列優等，獲獎中央機關有經濟部、內政部、交通部、文化部、衛福部、國防部、國科會、農業部、國軍退除役官兵輔導委員會、環境部、海洋委員會、原住民族委員會、客家委員會、法務部、國立故宮博物院、中央銀行、核能安全委員會、國家發展委員會。

地方政府部分，除了嘉義縣、澎湖縣、連江縣外，其餘19縣市皆為優等。工程會說，優等機關不論在缺失改善的追蹤落實、查核抽驗的比率，以及高階人員的參與程度等方面，均有相當優異且突出的表現，具體展現各機關對於公共工程品質的高度重視與承諾。

工程會表示，未來將持續督促各主管機關精進工程施工查核作業，優先查核職安潛在及高風險工程、重大公共工程，以有效提升公共工程品質，提供民眾優質公共設施。

澎湖 澎湖縣 中央銀行 經濟部 公共工程

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