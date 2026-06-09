從部落學童到居民長輩 台泥攜手廠區周邊社區展開「AI未來共學」操控無人巡檢機、直擊AI無人電動礦山車 共同迎接轉型挑戰

台泥位於花蓮和平的一千公尺礦區，2025年11月起成為全台首座導入 AI 無人電動礦山車系統的區域，原本手握方向盤的資深司機，轉向智能操控員、駕駛壓路機等新挑戰，開啟第二人生；緊接著，無人巡檢機科技很快也將進駐和平港電廠區域。在這場與全球同步的產業革命中，台泥也正式啟動「AI 未來賦能計畫」，強調企業的技術進化要與長期共生的在地鄰居對話並共同學習、攜手「公正轉型」。

東澳國小學生登上一千公尺礦山平台，近距離目睹 AI 無人電動礦卡在真實礦區運作。 圖／台泥提供

「台泥 AI 未來賦能計畫」首階段主動走入生產據點周邊的花蓮和平國小及東澳國小，與師生展開 AI 共學，內容涵蓋生成式 AI、無人巡檢機操作與智慧礦山實地參訪；7、8 月更將擴大在鄰近生產據點的和平村、澳花村舉辦課程，邀請部落長輩與居民一起解鎖生活與職場的實用 AI 工具。台泥強調，真正的轉型是對等的集體進化，致力生產據點周邊的每一位鄰居，都能擁有與企業並肩前行的能力。

均一平台教育基金會帶領和平國小學生體驗生成式 AI，學生下一句指令，AI 就畫出了和平港的小燕鷗。 圖／台泥提供

台泥推出的賦能與共學課程採「素養建立－技術體驗－產業實境」推進。首階段攜手創新教育與科技引路的「均一平台教育基金會」、生成式 AI 領域知名講師 AJ 莊哲昀，及無人機教育機構靜宇國際，走進部落小學引導孩子體驗使用生成式AI產出圖片，並以趣味足球賽的形式，學習操控無人機機器。參與的和平國小學生分享：「以前覺得 AI 離我很遠，沒想到我對它講幾句話，它就幫我畫出和平港的小燕鷗！原來AI可以變成我的小幫手！」在人機協作過程中，東澳國小老師觀察到，許多平時在教室裡學科表現平平的孩子，一握上無人機操控器眼神立刻發亮，甚至力壓高年級學長姐，成為全場進球最多的高手，意外幫偏鄉孩子打開了建立成就感的大門。

和平國小學生體驗無人機足球賽，學童們輪流上場操控，個個全神貫注，競相攻門進球。 圖／台泥提供

最動人的風景則發生在台泥花蓮和平礦區。當部落學童化身「小小記者」走進中控室時，看到昔日在戶外曬得黝黑的叔叔伯伯，現在正坐在智能中控室裡以電腦設定無人礦卡每日行進路線、遠端操控，孩子們驚呼聲與提問不斷，讓出身部落的礦卡駕駛員田祥虎笑著展示雙手回應：「現在叔叔改用鍵盤和滑鼠設定路線，卡車有 AI 眼睛，自己會看路啦！」帶著學童實際登上一千公尺礦山體驗的花蓮和平國小蔡佩蓉老師感性分享：「許多孩子的家人就在廠區工作。這次的共學體驗，讓孩子們親眼見證自己家鄉正在發生與全球同步的產業革命，進而對家人的轉型與工作感到無比驕傲。對學校而言，這不是一場單純的課外活動，而是一場學校與企業、老師與學生一起跨界共學、共同成長的深刻歷程。」

知名AI講師莊哲昀帶領東澳國小學生，用AI生成對十年後自己樣貌的想像。 圖／台泥提供

延續校園共學的迴響，台泥將於 7 月起暑假將這股 AI 浪潮帶到周邊社區居民家門口，攜手花蓮和平村以及宜蘭澳花村，開設 AI 生活好幫手、AI 工作好助手、無人巡檢機體驗及智慧礦山參訪。除了教授社區媽媽及長輩們一起掌握手機 AI 搜尋與即時翻譯，跨越數位鴻溝；同時也針對中壯年居民，推出如何運用 AI 工具更快速生成簡報與提升文書整理能力。

台泥表示，從公司內跨部門團隊協助 14 位礦山車駕駛同仁轉型，到推出AI 未來賦能計畫，台泥希望透過實際行動證明：減碳與數位轉型不是冰冷的技術汰換，而是攜手利害關係人一起轉型的長遠承諾。