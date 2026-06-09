能源轉型犧牲弱勢 學者籲全民節求正義

「應該先節能，再談開、先分散再集中，以及先尊重地方，再談國家大局，進行成熟的能源轉型！」神學學者邱慕天近日因繳納冬季電費暴漲有感而發，強調「受造界並不是人類欲望的倉庫」，呼籲將信仰融入能源使用的思維，禁止浪費能源。

邱慕天是在遠東廣播中心主持的「觀點九分鐘」節目，以「誰的電，誰的山海？莫以弱勢偏鄉為能源轉型的祭壇」為題，討論當世界追求淨零碳排與能源安全，是真的走向了更公義的未來，還是只是把污染與居住風險轉移到都會「眼不見為淨」的海岸山區、漁村部落？

轉型不見得帶來正義

邱慕天分享自己的經歷指出，在上個月他收到前個冬季的電費，非常驚人的是，他一個人住在基隆，兩個月電費竟然高達7500多元，這個數字實在是太過驚人，他問了很多人都覺得不可思議，認為可能是家裡有漏電或是被人盜電、接電了。

所以他就請台電的人員過來幫他檢查，台電一看就說：「你家裡擺了很多耗能的電器，你搞不好一直都在開暖氣，也整天用除濕機。」他後來發現他的一台老式除濕機，光是電費就占了一千多元。

「但能源轉型並不會自動帶來環境的正義！」邱慕天指出，在綠能轉型世代，新的汙染與犧牲正在出現，包括電動車的電池成分鎳、鋰與鈷，讓印尼、南美與非洲的礦場出現開發爭議；水力發電雖稱低碳，但在東南亞改變了漁民的生活；液化天然氣被說成比媒乾淨，但天然氣接收站相關設施帶來戰略與地方環境負擔。

莫為多數犧牲少數

以台灣來說，邱慕天舉例，在他所住的家鄉基隆，地方反對原本作為煉油廠已經被污染的土地，在煉油廠退役之後，又馬上要成為第四天然氣接收站的設廠地址，它不是單純的環保問題，也涉及能源安全國防港口安全，還有填海造陸、災害撤離等地方信任。

而在台灣的南部與東部，有些地方是以前的原住民傳統領域跟活動區域。以前大家所擔心的是那些會盜採林木的山老鼠，但直到進來卻被發現在政府疑似縱容這些山區被擺放了大規模的太陽光電板，光電廠進入這些山坡、水域與水庫，讓農漁村都感到十分的憂慮。

「我們的政府竟然向這些民間的光電業者要花更高的錢採購！」邱慕天質疑，這些綠電很多人都懷疑合約是怎麼制定的，這些地他們又怎麼可以使用這些電，為什麼他們可以收割？

他說，人們不一定的反對再生能源，但擔心的是土地被切碎，景觀被改變，水文與生態受到影響，而國家的政策卻鼓勵這種事情的發生在東部的海岸。

幾十台風力發電機一聲不響就想要默默的通過環評、然後設立，居民發現了之後緊急集結抵抗抗爭，才讓這件事情放緩。對住在這些偏遠的海岸邊跟水土保育區的人來說，常常讓人提心吊膽的是，政府似乎並沒有十分主動保衛我們的權利，而是需要居民與鄰里把國家當成賊來防。

針對這些狀況，邱慕天強調，信仰可以提醒人們：「受造界並不是人類欲望的倉庫」，人並不是上帝，不能忘記應有的界限、不能只問效率，讓發展變成貪婪跟掠奪；「公義不能只看總量」，也要看它是如何分配的。他說，全國的供電產業需求、減碳目標很重要，但若讓在地居民或環境有不可挽回的風險，就不能請他們為了照顧更多人利益而犧牲自己。

更有效率分配能源

「基督信仰對貪婪的批判不只是對有錢人，也批判一個不願意節制、節省的文明！」邱慕天指出，人們不該逢能源設施必反，首先，應該「先節能，再談開發」，最乾凈的電是本來就不必被浪費的電，例如太陽能板應優先放在屋頂、停車場、工業區或倉儲，且要避免太陽能板壞掉後，成為新的汙染源。

第二、能源管理「應先分散、再集中」。地熱、儲能與微電網的需求管理都應該被認真的看待，有時候總量不是不夠，而是如何更有效率的被分配在需要用的地方。

最後要「先尊重地方，再談國家大局」。地方與偏鄉不是國家政策的消耗品，在民主的選票機制當中，有時我們會以為票多等於正義，少數要服從多數，但能源消耗與環境發展的污染代價，不應該是那些不能夠用自己的意志做決策的人來承擔。

邱慕天強調，世界需要能源，轉型也需要更多的電。但如果能源轉型，是把西城區從煤礦換成海岸，從油田換成偏鄉，從煙囪換成山坡上的供電板，那它就沒有真正更新，而只是換了一件綠色的毒外衣。

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