氣候敗訴是立法怠惰 陳長文籲修用電大戶標準

「賴總統、行政院卓院長及經濟部龔部長應儘速修正『用電大戶』的認定標準，以課予更多大型企業保護環境的責任！」超國界法律教授陳長文近日於媒體撰文指出，若各政府單位仍無動於衷，致使地球變得不適宜人類生存，則民進黨的政要們無疑將成為歷史上的罪人。

應採有利人民解釋

陳長文表示，2021年初，多個環團向台北高等行政法院狀告經濟部，主張現行的「用電大戶條款」，對企業再生能源的設置要求過低、忽略其減碳義務，侵害人民的生存權，是我國法治史上第一起「氣候訴訟」。

但距提起本件訴訟歷時5個寒暑後，自更一審判決綠色和平等團體敗訴後，最高行政法院於4日駁回上訴，全案以人民敗訴收場。

「行政訴訟應在最大限度內將利益歸於人民！」陳長文指出，國家既已居於高權地位，握有主動性及龐大資源，若法院仍不積極為人民權益著想，人民勢必無法有效與行政機關抗衡。若行政權與立法權怠惰，司法權便應擔當起「維護法律產業」的重責大任，採取有利人民權利保障的法律解釋，以維繫民主法治於不潰。

判決要說明規範缺漏

「發表促使法治進步的言論，不應受到法官不語的限制！」陳長文強調，法官應善盡其專業，引導國家其他權力的行使合於法治；但另一方面，其職司紛爭的決斷，故應力求中立客觀，以令裁判結果服眾。以氣候訴訟為例，若法官能在依法判決人民敗訴時，同時在理由中附帶說明現行規範的缺漏，無疑能在「依法審判」及「人民權利保障」間達到更妥適的平衡。

陳長文指出，2021年他在「氣候危機行動論壇」曾呼籲過，即使我國非聯合國會員國，惟仍應跟隨COP26簽訂的《格拉斯哥氣候協定》，將國際法化為國內法。但數年過去後，民進黨政府雖看似鬆動「非核神主牌」，然仍未能達成蔡政府當初預計的2025年「532」發電結構目標（天然氣占50%；燃煤占30%；再生能源占20%），且對氣候訴訟的議題不聞不問。

「當極端天氣日益頻繁，制度的改革已刻不容緩！」陳長文期盼為政者勇於任事，引領我國邁向永續發展的「法治」，終臻「良制」。

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