環團：海洋不該是土方最終歸宿

高雄市政府昨強調，南星計畫只限收受高雄市土石方，土石方去化問題再度引發議論。環團表示，無論是台北港、台中港還是高雄港，海洋不該是土方的最終歸宿，大填海政策只是再次證明，過去政府強調土石方是資源而不是廢棄物，現在自己打臉，因為根本無法完全去化再利用。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，填海造陸本身就會永久性破壞海床，影響生態，土石方過去被視為資源而不是廢棄物，但從土方之亂到現在大填海政策，顯示土方根本無法去化再利用。

許心欣指出，環保團體曾有土方國有化的倡議，各縣市政府自己經營土方交換中心，收土和賣土都要收費，既可增加地方收入，也減少土方濫倒，可惜政府不但不採納，反而選擇對環境傷害大的填海，說好的循環再利用只是把海洋當成去化場。行政院大張旗鼓宣布大填海造陸時代，應先進行政策環評，豈能尚未評估環境影響就逕自宣布重大政策，難道是要逼迫個案環評都得通過？

台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟、台灣水資源保育聯盟等團體則共同指出，國內營建工程的產出物分為營建剩餘土石方及營建廢棄物兩大類，但實務上工地現場常未落實分類，反而形成營建混合物，民代們的提案往往以去化乾淨土石方為名，實則可能為回填營建混合物大開方便之門。

環團指出，從不法業者隨意傾倒、中央執法失靈，到營建剩餘土石方全流向管理政策上路，引發土石方之亂，政府再提出填海造地，這是將原本應在陸域內處理的問題，外移至海洋與沿海國土，這是一種典型的風險外部化，把當下的壓力轉嫁為長期且不可逆的代價。