高雄只收轄內土方 未來中央地方再協調

行政院長卓榮泰日前視察高雄港，指南部土方去化量相對充裕，盼擴大收土對象，遭質疑恐收容其他縣市土石方；高雄市政府昨重申，不會收受外縣市的土石方，但如此一來，卻打亂了國土署原先規畫。據了解，高雄港土方收受考量當地交通承載能力，現階段只收高雄轄內土方為主，未來中央地方會再協調。

先前爆發土方之亂，國土署經行政院統籌、跨部會協調地方政府，宣布多項救火方案，其中一項作為就是開放台北港、台中港及高雄港等大型工程收容土方，但並未限制僅收受港區所在縣市土方。

官員指出，南部地區的土方去化，已在台南市及屏東縣各自規畫相關暫置空間，台南市已規畫約二八○萬立方公尺暫置容量；屏東縣除透過土方交換機制進行再利用外，近期將新增約十萬立方公尺公土暫置場容量。因此，目前南部地區整體土方去化運作還算平穩，短期內供需仍在可控範圍內。

至於其他土方去處，國土署指出，台北港北淤沙區已在今年四月啟用及提供五十六萬立方公尺收容量，連同後續填海造陸工程，北部地區的土方去化量可逾五千萬立方公尺。彰濱產業園區六月也正式受理申請，可收容一一四萬立方公尺，再加上台中港提前至七月底啟動收容作業，中部地區去化量可達一千八百萬立方公尺，而高雄港配合填海造陸規畫，預計南部地區的土方收容量可在二○二八年擴大至五千八百萬餘立方公尺，土方總去化量將達二點三五億立方公尺。