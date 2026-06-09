聽新聞
0:00 / 0:00

高雄設限… 「南星計畫」填海不收外縣市土方

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨王駿杰周佑政／連線報導
行政院長卓榮泰日前視察高雄港營建剩餘土石方去化推動情形，他提及，南星計畫足以因應未來多年土石方去化執行。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰日前視察高雄港營建剩餘土石方去化推動情形，他提及，南星計畫足以因應未來多年土石方去化執行。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰六日視察高雄港區土石方去化推動情形，宣布邁入「國家級填海造陸時代」，還提及「整體調度」，引爆地方質疑，高雄將承接外縣市營建剩餘土石方。高雄市政府昨表示，南星計畫只限收受高雄市土石方，港區填土工程也絕不會收受外縣市土石方。

但如此一來，業界擔心將引發連鎖效應，衝擊營建業。台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶指出，若這樣下去，恐連帶影響台南、嘉義、雲林、屏東等周邊縣市，造成建設或公共建設停擺。

卓榮泰四日至六日接連三天分別前往台北港、台中港及高雄港視察，關心全台營建剩餘土石方管理及去化情況。卓揆視察高雄港時指出，「台灣正邁入國家級填海造陸計畫」，不僅攸關國家國土完整性與環境復育，也為解決國內各項工程所產生的營建剩餘土石方，是我國土地開發利用的重大政策。

談到高雄港，卓表示，南部整體土方去化量相對充裕，但仍希望擴大收土對象，可研議納入民間工程剩餘土石方。並指「南星計畫」足以因應未來多年土石方去化執行，惟現階段仍以不影響周邊環境為優先。

卓揆談話，引發地方疑慮。高雄市議員陳麗娜指中央若推動大填海，開放其他縣市土石方來南星，土石方之亂解決了，小港區砂石車及移動汙染源將大爆量，帶給交通衝擊。市長陳其邁須向中央表態，不可讓中央假借大填海之名，開放外縣市土石方進入南星計畫區。

高雄市發言人宋祥岳說，南星計畫只限高雄市土石方，進行中的港區填土工程也絕不會收外縣市土石方，不管南星計畫或填土工程，都受「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」的監督跟流向管制。

行政院發言人李慧芝昨表示，針對南星計畫填土工程，高雄市政府已說明目前僅收受高雄市轄內公共工程及民間工程所產生的土石方，而中央與地方會持續合作，確保整體去化機制順暢運作。

不過，高雄拒收外縣市土方，也與原本內政部國土署規畫北中南各以台北港、台中港及高雄港為全台土方去化的方向相左，也讓營造業憂心土方之亂再起。吳國寶指出，事實上，土方之亂問題並未解決，部分工地仍處於停工狀態，台灣要申請最終處理場的標準極高，導致各地極難設立合法處理場，像新竹市就缺乏類似條件，需要跨縣市尋求幫助。

高雄 卓榮泰 高雄港 土方 營建業

延伸閱讀

卓榮泰視察南星喊「大填海造陸」 地方擔憂外縣市廢土入侵高雄

高雄土石方收容 市府：絕不會收受外縣市

高雄港南星計畫要變全台土方場？政院：高市府已說僅收受高雄土石

高雄表態不收外縣市土方 業界憂引發連鎖效應衝擊建設

相關新聞

民眾黨「台北隊」成軍 拚六席全到位

「民眾台北隊」成軍，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲昨為六位議員參選人站台，目標是「六席全到位」。黃國昌說，白營先把自身工作做好，下階段再討論和藍營母雞蔣萬安如何合作。

歷史上的今天／1956年光復後最大盜伐案 多位官員受審

1956年6月9日，光復以來，本省發生的最大規模盜伐森林疑案，即中部巒大山第32，33，115林班及附近十餘個林班被盜伐國有林木8000餘萬元疑案，經監察院提出糾舉，由台北地方法院檢察處依瀆職及違反森林法等罪嫌提起公訴，移送台北地方法院刑庭於1956年6月9日上午8時半首次開庭議查，審至正午12時半退庭，下午2時半繼續進行，至晚間7時退庭，並庭諭定於1956年6月16日上午8時半繼續開庭調查，因有些證人尚待傳訊，被告徐慶鐘等十人均飭回。

陽光行動／屋頂光電板安全疑慮 颱風天恐成血滴子

八月起，面積達一千平方公尺的新、增、改建的建物須強制裝設太陽光電，政策方向在打造台灣能源韌性，普遍獲得認同，但立委憂配套不足，提出安全疑慮。物業管理及光電業者也提醒，屋頂光電畢竟要轉由住戶管理，從是否壓縮住戶使用空間，到有無被強風吹落的安全疑慮，都要做好配套。

新聞眼／社福端牛肉 財政潛藏隱憂

風城百里侯之爭戰鼓頻催，高虹安繼敬老愛心卡點數加碼，昨再端生育津貼政策牛肉，兩筆社福大禮連在野陣營也垂涎三尺，衍生各陣營爭搶政策政績口水戰。市府雖然精準切中竹市「雙老與雙幼」結構核心，但社福支出持續擴張，財政甘霖真能源遠流長？

搶攻選票 竹市生育津貼翻倍 藍綠論戰

年底選戰逼近，各路人馬搶攻年輕選票。新竹市長高虹安昨宣布，竹市生育津貼明年起，從每胎三萬調高到六萬元，掀起竹市藍綠論戰。苗栗縣日前拍板明年起第二胎生育津貼從二萬調高到五萬元，民進黨縣長參選人陳品安稱，政見被縣府採納；縣長鍾東錦說，「鼓勵生育絕對不會只有某人提」。

世代布局 柯志恩市政顧問團首波公布

繼日前發布「雄少年」發言團成軍後，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨再公布首波市政顧問團，集結學界專家、前韓市府團隊及跨黨派人士，形成「青年衝鋒、顧問領航」的新、舊世代布局，她強調，市政不分藍綠或新舊，只看專業與經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。