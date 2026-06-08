華訊電能FAFAGO綠能充電樁吸金詐騙1.9億 檢調搜索約談14人

華訊電能公司涉嫌從2024年起在台北市、台中市及高雄市等地世貿中心加盟展，或用臉書廣告，向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」，且保證獲利，2年不法吸金至少1.9億餘元，檢調今兵分21路搜索華訊電能，拘提謝姓主嫌等14人到案。

調查局北部地區機動工作站報表示，全案經報請北檢檢察官蔡佳蒨指揮，並與新北市政府警察局樹林警分局及新北市刑大成立專案小組，今天兵分21處搜索華訊電能公司集團及謝姓主嫌等人，拘提14人到案，現場查扣電腦主機、合約書、存摺等大批證物。

檢調追查，華訊電能公司謝姓主嫌等人在台北、台中、高雄的加盟展參展時，向民眾推銷「華訊電能FAFAGO充電樁」投資案；謝姓主嫌等人宣稱，投資人每投資1充電樁新台幣30萬元，即保證每月最低可收取獲利3520元，年化報酬率達14.08%，且投資期滿3年，可選擇由華訊公司以7折價格買回充電樁，或選擇繼續投資享有「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案。

全案直到今年5月間，華訊公司因無力支付投資人每月投資款項，且「搬遷一空」投資人發現受騙報案。檢調統計全案從2024年3月起迄今，不法吸金逾1.9億餘元。

調查局呼籲，投資人對於強調保證獲利、高額報酬的投資方案，須謹慎投資，切勿輕信不法的投資話術，受害的投資人就近向各縣市警察局所屬各分局或派出所報案指證。

華訊電能公司涉嫌向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」不法吸金至少1.9億元，調查局今搜索約談謝姓主嫌等人。圖／調查局提供