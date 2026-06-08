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18歲公民權過冷凍期 青團憂成空頭支票籲立院速定施行日

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院內政委員會上月7日初審「18歲公民權」修法通過，交付黨團協商，今天1個月冷凍期滿，青年團體呼籲立院盡速協商。示意圖／本報資料照片
立法院內政委員會上月7日初審「18歲公民權」修法通過，交付黨團協商，今天1個月冷凍期滿，青年團體呼籲立院盡速協商。示意圖／本報資料照片

立法院內政委員會上月7日初審「18歲公民權」修法通過，交付黨團協商。今天1個月冷凍期滿，青年思潮、世代共好、台少盟、台學聯、一滴優等青年團體發布聲明，呼籲立法院長韓國瑜和三黨團盡速協商，並於協商時明訂施行日期。

青年團體表示，繼上月獲十多名公法學者及團體連署支持後，時代力量、台灣基進、社會民主黨、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟等5個小黨也加入聲援，顯示以直接修法落實18歲公民權已具相當社會共識。然而，立院初審時將施行日期交由行政院另定，存在疑慮。

青年團體擔憂，若行政院遲未訂定上路時間，恐使修法淪為「看得到、吃不到」的空頭支票。或行政院再次以附帶決議或修憲委員會討論為由，延宕施行，形同架空修法成果。

青年團體說明，交行政院定施行日期，通常是為預留事前準備時間，但18歲公民權面臨的是事後挑戰，包含朝野擔憂選舉後出現訴訟，以及日前中選會主委游盈隆也受訪表示，認為修法有違憲之虞。而事後挑戰，需要的不是事前準備時間，反而是盡速施行，若要進行違憲審查，仍須修法公布、施行生效後，適格聲請人才可能提出，憲法法庭也才無疑義可依法受理。

青年團體呼籲，韓國瑜和立院3黨盡速協商，並在協商時直接明訂施行日期。若要預留最多時間，則於今年選舉公報發布後的8月21日施行、2028適用，或自公布日施行、2026適用。

青年 韓國瑜 台灣基進

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