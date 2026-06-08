台灣在APEC設立未來健康照護子基金 捐150萬美元

外交部今天表示，台灣近10年來首次在亞太經濟合作會議（APEC）提出的大型倡議「未來健康照護子基金」正式成立，並於5月APEC「第二次資深官員會議」期間簽署捐助150萬美元備忘錄。

外交部發布新聞稿指出，考量醫療衛生與人口高齡化是所有「亞太經濟合作」（APEC）會員共同關切的議題，同時善用台灣在智慧醫療方面的優勢，進一步強化我國在APEC數位健康議題的領導地位，並為國內優質產業爭取商機，政府近10年來首次在APEC提出的大型倡議—「未來健康照護子基金」（Sub-Fund for the Future of Healthcare）獲得所有APEC會員一致支持；並由我國APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）於今（2026）年5月APEC「第二次資深官員會議」（SOM2）期間簽署捐助150萬美元備忘錄，美國及加拿大等代表團超過40人出席觀禮。

APEC資深官員孫儉元司長致詞表示，「未來健康照護子基金」是APEC首個聚焦「健康照護」的子基金，旨在補助各經濟體舉辦相關會議及活動，透過公私協力，推動落實「以病患為中心」（patient-centered）的健康照護體系，並善用人工智慧（AI）等新興科技，解決人口結構變遷所帶來日益增加的醫療問題。

APEC秘書處執行長佩德羅薩則指出，該子基金與APEC「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）及「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan of Action）所強調的「提升人民健康福祉」的目標高度契合，我國在APEC設立首個以健康照護為主題的子基金，將有助各經濟體進行相關政策對話與能力建構，共同應對人口高齡化為經濟成長及勞動力短缺所帶來的各項挑戰。

外交部表示，我國自1991年加入APEC成為正式會員以來，即透過積極參與並出席各項會議，以及提案辦理活動強化在相關議題的領導地位，深獲APEC所有會員肯定。未來，政府將持續結合公私部門力量，鞏固我國平等參與APEC的地位，並落實「總合外交」的政策目標。