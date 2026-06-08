大溫哥華台灣同鄉會慶一甲子 陳慧中推廣台音樂有成

大溫哥華台灣同鄉會舉行60週年慶祝大會，逾250人共同感受薪傳一甲子喜悅。長期推動台加跨文化交流的溫哥華東寧書院創辦人陳慧中獲頒年度「傑出台裔加人獎」，她將台灣音樂和文化帶入加拿大多元社會，盼連結不同世代族群。

60週年慶活動冠蓋雲集，僑委會委員長徐佳青飛抵溫哥華見證，多位加拿大政要、歷屆台灣同鄉會會長及社區代表均出席活動，總統賴清德則透過影片送跨海祝福。

賴總統感謝同鄉會60年來致力為台灣民主自由發聲，協助拓展國際交流，守護加拿大台灣人。他並表示，台灣在疫情期間向世界展現Taiwan Can Help精神，未來更要讓國際社會看見Taiwan Can Lead的實力。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）透過聯邦自由黨眾議員張瑋麟（Wade Chang）送來賀狀，恭喜並讚揚台灣同鄉會長期對加拿大社會的貢獻。

聯邦新民主黨眾議員關慧貞（Jenny Kwan）則強調，加拿大積極拓展貿易多元化，但經貿往來也絕不能忽略民主和人權等價值觀，而台灣是值得信賴的夥伴。

卑詩省旅遊藝術文化及體育廳長康安禮（AnneKang）及多位省議員均對台灣面積雖然小、影響力龐大感到欽佩，而卑詩省台裔人口並不多，但展現的活力和韌性卻非常強，對社會貢獻極大。

一甲子歲月，無數僑胞在加拿大耕耘奮鬥，也不忘持續守護台灣土地。60週年慶上，特地表彰3位對台加交流和付出有巨大貢獻者。

長期推動台加跨文化交流的溫哥華東寧書院創辦人陳慧中獲頒年度「傑出台裔加人獎」。在溫哥華菲律賓慶典汽車撞人事件中，長期無私協助重傷台灣女孩王丰的Lucy Ee，以及長年投入社區關懷與歷史記憶傳承的牧師謝大立則榮獲「加拿大台灣社區貢獻獎」。

陳慧中在1986年曾帶領遠道合唱團登上溫哥華世博會舞台，唱出屬於台灣的歌聲；40年來她將台灣音樂和文化帶入加拿大多元社會。如今228紀念活動上，人人別上台灣百合胸章，主要推手就是陳慧中，盼以此連結不同世代與族群，共同珍惜自由、民主、和平與公義。

Lucy Ee是史上首位獲頒「加拿大台灣社區貢獻獎」的非台灣人，但所有人都讚揚她是令人驕傲的「台灣好朋友」。

當溫哥華發生汽車撞人悲劇後，Lucy意外得知王丰是她的鄰居，儘管她從未見過王丰，卻伸出最溫暖的雙手。Lucy是土生土長的加拿大人，熟悉加拿大急難救助資源，因此才很快讓重度昏迷中的王丰在醫療、賠償和移民等一系列問題上獲得幫助。

Lucy說，她只是做自己該做的事情，沒想到因此能結識如此多台灣社區好朋友。

大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂說，同鄉會就是充滿愛、包容與堅韌的園地，60年來凝聚了台灣人的情感，也積極與主流社會交流，展現台灣風土人情。她說：「眾人已同行一甲子，將繼續向百年邁進。」