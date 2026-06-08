送川普《張忠謀傳》不夠 楊艾俐：晶片書應在美出版

「政府應該多將與半導體發展有關的書翻成英文，並在美國出版！」為了釐清台灣沒有偷美國晶片，總統賴清德最近透過台美國在台協會處長古立言送台積電創辦人的《張忠謀傳》給美國總統川普。曾撰寫張忠謀深度報導的資深作家楊艾俐受訪時強調，美國也提供了技術人員，雙方其實是「互相成就彼此」，沒有偷晶片的問題。

賴清德強調，若川普更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作，應該會更順利。但這樣含蓄的動作也遭到外界批評，賴總統似乎不敢直接跟川普說：「台灣沒有偷走美國的晶片。」

曾到美國學習技術

楊艾俐是早在1997年即對張忠謀進行深度報導，曾撰寫《IC教父：張忠謀的策略傳奇》一書，她在受訪時表示，賴總統送川普《張忠謀傳》的意思非常明確，但台灣在半導體產業耕耘的人相當多，包括前工研院院長史欽泰等人，政府應該要補助譯者，將相關書籍印成英文版，找美國有名的出版社協助出版，影響可以更擴大，因為牽涉到「英雄」與「半導體」的書，美國人最喜歡這種組合。

楊艾俐表示，張忠謀剛成立台積電時，就曾派人到美國公司學習技術，包括英特爾與其它半導體公司；1970年代，我國也有派人到RCA學習半導體技術，但那些並不是偷，只要是正常的學習都可以學到很多，且當時美國公司都相當大方，才有後來RCA微波研究室主任潘文淵與前經濟部長孫運璿等人討論發展半導體的政策。

半導體難單打獨鬥

「表明態度很好，但希望政府可以做更多！」楊艾俐建議政府將多本有關半導體發展的書都翻成英文，同時請智庫盤點有哪些關鍵技術是從美國傳授來的，不要單獨將張忠謀捧得這麼高，也不要否定美國對我國半導體發展的貢獻，雙方是互相成就彼此，半導體發展史也應該要強調美國對台灣半導體的貢獻。

楊艾俐也說，台積電到美國設廠，當地還是有很多美國公司協助上課，甚至是簽定技術協定，「半導體企業很難單獨存在」，尤其在美國要面臨晶片生產、零件輸入與使用者的不同，還是需要外界很多的幫助。

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