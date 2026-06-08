快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

送川普《張忠謀傳》不夠 楊艾俐：晶片書應在美出版

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對賴總統想送《張忠謀傳》給美國總統川普，資深作家呼籲應翻譯多本關鍵著作、擴大宣傳。（中央社示意圖）
針對賴總統想送《張忠謀傳》給美國總統川普，資深作家呼籲應翻譯多本關鍵著作、擴大宣傳。（中央社示意圖）

「政府應該多將與半導體發展有關的書翻成英文，並在美國出版！」為了釐清台灣沒有偷美國晶片，總統賴清德最近透過台美國在台協會處長古立言送台積電創辦人的《張忠謀傳》給美國總統川普。曾撰寫張忠謀深度報導的資深作家楊艾俐受訪時強調，美國也提供了技術人員，雙方其實是「互相成就彼此」，沒有偷晶片的問題。

賴清德強調，若川普更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作，應該會更順利。但這樣含蓄的動作也遭到外界批評，賴總統似乎不敢直接跟川普說：「台灣沒有偷走美國的晶片。」

曾到美國學習技術

楊艾俐是早在1997年即對張忠謀進行深度報導，曾撰寫《IC教父：張忠謀的策略傳奇》一書，她在受訪時表示，賴總統送川普《張忠謀傳》的意思非常明確，但台灣在半導體產業耕耘的人相當多，包括前工研院院長史欽泰等人，政府應該要補助譯者，將相關書籍印成英文版，找美國有名的出版社協助出版，影響可以更擴大，因為牽涉到「英雄」與「半導體」的書，美國人最喜歡這種組合。

楊艾俐表示，張忠謀剛成立台積電時，就曾派人到美國公司學習技術，包括英特爾與其它半導體公司；1970年代，我國也有派人到RCA學習半導體技術，但那些並不是偷，只要是正常的學習都可以學到很多，且當時美國公司都相當大方，才有後來RCA微波研究室主任潘文淵與前經濟部長孫運璿等人討論發展半導體的政策。

半導體難單打獨鬥

「表明態度很好，但希望政府可以做更多！」楊艾俐建議政府將多本有關半導體發展的書都翻成英文，同時請智庫盤點有哪些關鍵技術是從美國傳授來的，不要單獨將張忠謀捧得這麼高，也不要否定美國對我國半導體發展的貢獻，雙方是互相成就彼此，半導體發展史也應該要強調美國對台灣半導體的貢獻。

楊艾俐也說，台積電到美國設廠，當地還是有很多美國公司協助上課，甚至是簽定技術協定，「半導體企業很難單獨存在」，尤其在美國要面臨晶片生產、零件輸入與使用者的不同，還是需要外界很多的幫助。

【更多精采內容，詳見

半導體 賴清德 英文 台積電 川普 張忠謀

延伸閱讀

黃齊元／未來三年 亞太局勢劇變衝擊

彭博：台官員私下認美不太可靠！歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元

卓榮泰訪旭東機械 董事長莊添財透露6月送件上市申請

台尊重美國宣布軍售的步調 俞大㵢：川賴通話很合理！

相關新聞

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪　士檢今聲明上訴

藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，日前士林地院因認證據不足判無罪，士林地檢署今表示，檢方收到判決後，今已先聲明上訴，後續將依法補提上訴理由。

菲律賓8.2強震 日本急發海嘯警報

•菲律賓鄰近海域8日上午發生規模8.2強震，日本氣象廳隨後於台灣時間上午8時5分，對茨城縣至沖繩縣沿岸發布海嘯注意報，並預估第一波海嘯將陸續抵達日本沿岸，多地最高浪高可能達1公尺。日本首相高市早苗也在設群平台X發文，緊急呼籲民眾「切勿靠近海岸。正在海中的人員請立即上岸，並遠離海岸地區。」

陸萬噸艦闖我限制水域 圖解兩岸艦艇噸位、對峙位置

中國大陸針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判一事，6日再次派出4艘大型公務船到台灣東部海域執法，海巡署則派7艘艦艇監控，陸船7日下午闖進台灣限制水域。

歷史上的今天／1955年俞國華接中信局長 談美援與經濟

1955年6月8日，新任中央信託局局長俞國華，上午到局就職，省府主席嚴家淦、財政部長徐柏園，各機關首長及金融工商界人士前往道賀者甚多，交接儀式於上午10時在貴陽街中央信託局禮堂舉行，由財政部次長馬潤庠，會計長張體乾監交，該局理事監事及襄理以上人員均參加典禮，首由財政部馬次長致訓詞，繼由該局理事主席何墨林及俞國華先後致詞。最後由該局監事蔡屏藩致詞，儀式簡單而隆重，於上午10時40分完成後俞國華即到局辦公。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。