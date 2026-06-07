聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事5/31~6/6

聯合報／ 本報訊
台積電4日舉行股東會，董事長魏哲家表示，台積電接下來幾年都很好。記者季相儒／攝影
台積電4日舉行股東會，董事長魏哲家表示，台積電接下來幾年都很好。記者季相儒／攝影

國內

4日：台積電舉行股東常會，台積電董事長魏哲家表示，預期今年美元營收仍可維持超過百分之卅成長幅度，將持續優於整個半導體產業。

5日：主計總處公布的五月消費者物價指數（CPI）年增率竟大幅上升至百分之二點二，衝破百分之二的通膨警戒線，創十四個月高點。

5日：台中二歲女童萱萱遭生母同居男友林佳詳囚禁毆打，今年二月身亡，檢警調查，萱萱逾兩個月的受虐期間，五次救命機會屢遭漏接。衛福部表示，七月啟動重大兒虐檢討會議。

國外

2日：美國政府宣布，將依三○一條款調查結果，對包括台灣在內六十個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少百分之十關稅。

3日：南韓舉行第九屆全國地方選舉，卻傳出首爾與仁川等多地投票所出現選票不足情況，部分投票所一度暫停投票，引發大規模抗議風波。

4日：烏克蘭總統澤倫斯基發表一封致俄羅斯總統普亭的公開信，提議兩人舉行峰會，以達成終戰協議。

魏哲家 萱萱 台積電

延伸閱讀

跨縣市社政通報失靈 警方敏感度不足 5度漏接再傳兒虐悲劇

物價飛漲…5月CPI年增率飆到2.2% 通膨危機再起

CPI年增率升破2%…通膨進逼！專家預估央行將釋偏鷹訊號

上月CPI增2.2% 衝破警戒線 寫近14個月新高

相關新聞

聯合報一周大事5/31~6/6

國內 4日：台積電舉行股東常會，台積電董事長魏哲家表示，預期今年美元營收仍可維持超過百分之卅成長幅度，將持續優於整個半導體產業。 5日：主計總處公布的五月消費者物價指數（CPI）年增率竟大幅上升至百分之二點二，衝破百分之二的通膨警戒線，創十四個月高點。 5日：台中二歲女童萱萱遭生母同居男友林佳詳囚禁毆打，今年二月身亡，檢警調查，萱萱逾兩個月的受虐期間，五次救命機會屢遭漏接。衛福部表示，七月啟動重大兒虐檢討會議。 國外 2日：美國政府宣布，將依三○一條款調查結果，對包括台灣在內六十個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少百分之十關稅。 3日：南韓舉行第九屆全國地方選舉，卻傳出首爾與仁川等多地投票所出現選票不足情況，部分投票所一度暫停投票，引發大規模抗議風波。 4日：烏克蘭總統澤倫斯基發表一封致俄羅斯總統普亭的公開信，提議兩人舉行峰會，以達成終戰協議。

歷史上的今天／1970年曾文水庫大壩開基 預計3年後完工

曾文水庫大壩開基典禮，1970年6月7日上午在台南縣楠西鄉工地舉行，由台省府主席陳大慶和國軍退除役官兵輔導會主任委員趙聚鈺共同主持。 曾文水庫大壩開基，是第二階段工程正式開始；這一階段的工程，包括興建大壩、溢洪道及地下發電廠，全部工程預定民國62年完成（第一階段工程係於56年開工，已按進度完成）。根據曾文水庫建設委員會的預定目標，曾文水庫完成後，每年可增產糙米13萬4千公噸，砂糖4萬6千公噸，公共給水供水量5千9百66萬立方台尺，發電量兩億1千8百萬度。

替未成年性侵案擺脫20年追訴限制！20歲前不納計下周可望過初審

立法院司法及法制委員會11日排審「刑法第80條修正草案」，該法條修正草案明定性侵害犯罪成立日到被害人滿20歲前，所經過的期間不計入追訴權時效期間。立院司委會召委翁曉玲說，針對此案，應均有共識，11日就會送出委員會。

影／上海小貓熊今平安抵台 超萌畫面曝光

雙城論壇前年簽訂合作備忘錄，交換小貓熊來台，昨天上海動物園舉行移交儀式，一對小貓熊今天凌晨抵達台灣。園方表示，狀況一切良好，牠們將在檢疫套房住上1個月，檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入動物園小貓熊家族，待熟識新環境後就會與大家見面。

歷史上的今天／1960年掃蕩私娼 北市警24小時駐守監視

1960年台北市警太原派出所決心掃蕩當時存在10年以上歷史，位於台北後火車站的私娼區。這個為盜竊、流氓以及病菌叢集的私娼區，在台灣光復時期即已存在，中間曾經歷過無數次的掃蕩，尤其是1958年7月間所執行的大清掃，治安單位當時以為，自此可以對這個特殊地區的管理高枕無憂了，殊不知這個頑強的人肉市場，真是「野火燒不盡，春風吹又生」。且每經清除一次後的復甦狀態，更較以前為甚。

【重磅快評】小貓熊抵台前夕 陸委會先下「禁足令」

上海動物園小貓熊抵達台北市立動物園之前，陸委會昨天搶先下達「禁足令」，禁止中央機關與地方政府人員參加大陸主辦的海峽論壇。綠營一方面大酸統戰與滲透風險，另一方面似乎忘記賴清德總統還曾公開邀請中共領導人習近平共享蝦仁飯、珍珠奶茶。兩岸政治過招，問題向來在人、而不在動物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。