聯合報一周大事5/31~6/6

1960年台北市警太原派出所決心掃蕩當時存在10年以上歷史，位於台北後火車站的私娼區。這個為盜竊、流氓以及病菌叢集的私娼區，在台灣光復時期即已存在，中間曾經歷過無數次的掃蕩，尤其是1958年7月間所執行的大清掃，治安單位當時以為，自此可以對這個特殊地區的管理高枕無憂了，殊不知這個頑強的人肉市場，真是「野火燒不盡，春風吹又生」。且每經清除一次後的復甦狀態，更較以前為甚。

2026-06-06 00:01