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聯合報一周大事5/31~6/6
國內
4日：台積電舉行股東常會，台積電董事長魏哲家表示，預期今年美元營收仍可維持超過百分之卅成長幅度，將持續優於整個半導體產業。
5日：主計總處公布的五月消費者物價指數（CPI）年增率竟大幅上升至百分之二點二，衝破百分之二的通膨警戒線，創十四個月高點。
5日：台中二歲女童萱萱遭生母同居男友林佳詳囚禁毆打，今年二月身亡，檢警調查，萱萱逾兩個月的受虐期間，五次救命機會屢遭漏接。衛福部表示，七月啟動重大兒虐檢討會議。
國外
2日：美國政府宣布，將依三○一條款調查結果，對包括台灣在內六十個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少百分之十關稅。
3日：南韓舉行第九屆全國地方選舉，卻傳出首爾與仁川等多地投票所出現選票不足情況，部分投票所一度暫停投票，引發大規模抗議風波。
4日：烏克蘭總統澤倫斯基發表一封致俄羅斯總統普亭的公開信，提議兩人舉行峰會，以達成終戰協議。
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