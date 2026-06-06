替未成年性侵案擺脫20年追訴限制！20歲前不納計下周可望過初審

立法院司法及法制委員會11日排審「刑法第80條修正草案」，該法條修正草案明定性侵害犯罪成立日到被害人滿20歲前，所經過的期間不計入追訴權時效期間。立院司委會召委翁曉玲說，針對此案，應均有共識，11日就會送出委員會。

未滿18歲的兒童或青少年遭遇性侵害、猥褻時，因身心尚未成熟，對自己的「性自主權」未有足夠認知。加上加害人恐來自家庭、師長或其他讓孩子高度依賴、權力地位不對等者，讓受害的孩子當下難察覺自己被侵犯，無法立刻檢舉。

據現行的法律規定，刑事追訴期多是從「犯罪行為結束的那一天」起算，未能充分考慮兒少受害者的特殊處境，導致實務上常常發生，待受害者長大成人、終於有能力把真相說出來並打官司時，卻因超過法律規定追訴期限，無法追究加害人的法律責任，此與法律原本想要兼顧「實現正義」與「社會安定」的初衷，顯有落差。

性侵受害倖存者「阿美」曾表示，性犯罪倖存者要讓加害者受法律制裁極為艱難，需克服自責恐懼及重重壓力，她從9歲起經歷多次性侵，直到26歲才提告，花了近20年才有勇氣為自己爭取權益，現行追訴期若從受害當下起算，很多兒少倖存者幾乎無法行使法律權利，尤其1999年以前的受害者更只有半年告訴期。

因此為保障兒少性犯罪受害者的咎責權益，不分朝野，均提出刑法第80條修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間不計入追訴權時效期間。

立院司委會11日排審刑法第80條修正草案，翁曉玲說，這案子滿多人都有提過，應該有共識，沒什麼問題，11日就會送出委員會。

民進黨立委林月琴表示，對於下周可能在委員會初審並出委員會感到樂觀其成，目前看來朝野的修法大多大同小異，且多數是有共識的。不過，不只刑法80條需修法，未來她也會以立法院社會福利及衛生環境委員會的召委身分，處理兒少性剝削條例等法律作為相關配套，讓修法更完備。