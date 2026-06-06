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影／上海小貓熊今平安抵台 超萌畫面曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
上海動物園的雄性小貓熊進到台北動物園檢疫舍開始積極探索。圖／台北市立動物園提供
上海動物園的雄性小貓熊進到台北動物園檢疫舍開始積極探索。圖／台北市立動物園提供

雙城論壇前年簽訂合作備忘錄，交換小貓熊來台，昨天上海動物園舉行移交儀式，一對小貓熊今天凌晨抵達台灣。園方表示，狀況一切良好，牠們將在檢疫套房住上1個月，檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入動物園小貓熊家族，待熟識新環境後就會與大家見面。 

動物園表示，小貓熊（Red Panda）是國際自然保育聯盟紅色名錄的瀕危物種，也是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。

園方說，2024年在「台北上海城市論壇」中，兩市簽署交流合作備忘錄，其中包含了動物園間的「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」，期望一起為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。

動物園指出，上海動物園的2隻年輕小貓熊，公3歲、母2歲齡，今天凌晨抵達動物園，狀況一切良好，雄性小貓熊甫進檢疫室即到處嗅聞很快地就吃起東西來，雌性小貓熊則是非常謹慎害羞地觀望新環境。

動物園說，小貓熊們將在檢疫套房住上1個月，檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入台北動物園的小貓熊家族，成為維持小貓熊遺傳多樣性的新血緣。園方期待透過引入新血緣，維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，共同為動物園域外保種的任務努力。

上海動物園一對小貓熊今天凌晨抵達桃園機場。圖／<a href='/search/tagging/2/台北市立動物園' rel='台北市立動物園' data-rel='/2/245968' class='tag'><strong>台北市立動物園</strong></a>提供
上海動物園一對小貓熊今天凌晨抵達桃園機場。圖／台北市立動物園提供

獸醫師用紅外線熱像儀測上海動物園小貓熊的體溫。圖／台北市立動物園提供
獸醫師用紅外線熱像儀測上海動物園小貓熊的體溫。圖／台北市立動物園提供

上海動物園的雌性小貓熊較為害羞。圖／台北市立動物園提供
上海動物園的雌性小貓熊較為害羞。圖／台北市立動物園提供

動物園 上海 小貓熊 台北市立動物園

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