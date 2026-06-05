微電車納管應強化查驗與中製管理 徐富癸、郭國文：不宜貿然補助

近年微型電動二輪車快速普及，成為民眾代步新選擇，但掛牌率低、無照騎乘、違法改裝、火災風險及中製零組件來源不明等問題，也逐漸形成道路交通與公共安全隱憂。立法委員徐富癸、郭國文5日召開「慎防微電車成為安全破口呼籲主管機關嚴加管理」記者會，要求交通部、經濟部產發署、財政部關務署等主管機關強化查驗、掛牌管理與中製來源盤點，在制度配套完成前，不宜貿然擴大補助微電車。

徐富癸表示，交通部雖然已將微型電動二輪車正式納管，但實際管理仍明顯不足。根據交通部統計，截至2026年3月，已掛牌微電車為38萬6,841輛；然而依照民間推估，微電車全台車輛數可能已接近百萬輛，代表政府目前掌握的數量恐怕不到一半。

徐富癸指出，政府掌握不足，最直接的後果就是死傷事故持續攀升。根據警政署資料，微型電動車造成14歲至18歲青少年死傷事故，死亡人數從2023年的0人成長到2025年的9人，受傷人數也從3,069人增加至5,253人，成長幅度高達170%。他表示，微型電動車已經不只是代步工具，更逐漸成為青少年道路安全的重要警訊。

郭國文表示，政府透過補助政策推動電動大客車、電動機車與電動小客車時，都設有國產化、在地合作或非中製等要求；但微型電動二輪車目前僅需符合安全審驗規定即可上市與掛牌，並未要求零組件國產化比例，也沒有非中製規範，明顯成為制度例外。郭國文指出，經濟部今年3月已公告將中國製電動腳踏車等3項號列貨品排除適用「少量免證輸入」規定，顯示主管機關已經注意到中國供應鏈及進口規避問題。

郭國文強調，政府補助不只是鼓勵消費，更是在引導產業發展方向。中央既然要求電動大客車、電動小客車及電動機車落實國產化與在地化，就不應讓微電車成為例外。他要求經濟部及交通部盡速檢討現行微電車管理制度，建立零組件來源揭露機制，研議關鍵零組件國產化及非中製規範，並全面盤點國內微電車供應鏈現況。

產發署副署長鄒宇新表示，經濟部正在評估明年新一期的電動機車補助計劃是否納入微電車，承諾若納入微電車，會比照電動機車的方式，針對關鍵零組件必須要「非紅」或國產化等設立規範。

關務署副署長蘇淑貞指出，目前是禁止中國製微電車整車進口，但並沒有特別針對微電車零組件設立專屬稅號，相關零組件在台輸入情形有待後續盤查。

警政署交通組副組長陳朝新說明，在微電車取締統計上，2023年1萬4,916件，2025年提高到5萬6,580件，有逐年上升的趨勢。交通部監理司專委趙晉緯表示，已進行跨部會教育訓練與地方政府管理，但坦言微電車受傷人數確實有逐年在成長。

徐富癸、郭國文共同呼籲，微電車管理不能只停留在掛牌納管，更應同步強化安全查驗、進口管理、來源揭露、違規稽查及補助門檻，要求部會一個月內提供相關資訊。在交通安全與供應鏈來源都尚未獲得充分掌握前，主管機關不宜貿然擴大補助，避免讓微電車成為道路安全、公共安全與運具電動化政策的三重破口。