【重磅快評】小貓熊抵台前夕 陸委會先下「禁足令」

上海動物園小貓熊抵達台北市立動物園之前，陸委會昨天搶先下達「禁足令」，禁止中央機關與地方政府人員參加大陸主辦的海峽論壇。綠營一方面大酸統戰與滲透風險，另一方面似乎忘記賴清德總統還曾公開邀請中共領導人習近平共享蝦仁飯、珍珠奶茶。兩岸政治過招，問題向來在人、而不在動物。

執政當局管制愈來愈緊，去年海峽論壇舉辦前，陸委會雖禁止中央機關人員參與，但對地方政府仍維持基本的行政尊重，僅採取「建議」勿出席、「建議」不予核准的柔性勸導；不料，今年政策徹底硬化，陸委會昨天直接「封殺」中央機關與地方政府人員參加6月13日在廈門登場的海峽論壇，創下地方政府也被禁足的先例。

首位因此赴陸遭駁回的台東縣長饒慶鈴表示遺憾，她對台灣民眾的判斷能力很有信心，更公開呼籲中央「不要低估人民的智慧」。民進黨大打認知作戰，饒慶鈴這句話卻直指國安高牆下的脆弱，當政府動輒以「防滲透」為名而採取全面隔離政策，究竟是質疑地方首長缺乏敵我意識，還是對台灣的民主韌性缺乏信心？

兩岸交流管道愈來愈窄化，地方首長的焦慮也逐漸浮現。台北市長蔣萬安指出，賴總統還曾打算邀請習近平吃蝦仁飯、喝珍珠奶茶，但民進黨執政十年來，兩岸官方溝通管道幾乎全面停擺，如今僅剩「雙城論壇」仍維持運作；民進黨內部意見要先統一、相互對一下，才不會自相矛盾，「小貓熊來，大家不會認為這是一個滲透的破口。」

對縣市長而言，參加海峽論壇從來不是為了去迎合政治表態，也不會去了論壇就變成中共同路人，重點是如何務實協助拓展台灣農漁產品和觀光產業。中央宛如「摩西分海」一刀切割，將兩岸交流納入統戰風險、地方往來視為潛在政治問題，結果變成交流愈來愈少、疑慮愈來愈高。

北京對台統戰是客觀事實，政府有必要提高國安警覺，問題在於，當所有交流都被視為統戰、所有接觸都被套上政治濾鏡，最後被壓縮的不只是政治統戰，而是正常交流，小貓熊可以跨越海峽，人員交流卻被局限。

民主的自信理應來自於開放與競爭，而非全面封閉，賴政府卻一步步把台灣推向「逢中必反」的閉鎖框架，凡事無限上綱的「抗中意識」，結論就是廉價的「一切攏係阿共仔陰謀」。

賴總統已絕口不提蝦仁飯與珍珠奶茶，取而代之的是對中央與地方政府下達禁足令，當國人見證小貓熊抵台之際，也同時體會了兩岸關係的現實反差。