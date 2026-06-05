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六年見證台捷關係躍進 林佳龍：民主夥伴情誼正轉化為合作成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

外交部長林佳龍4日下午與捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在外交部共同召開記者會，並由韋德齊議長分享此次訪台成果，林佳龍也回顧台捷關係一步步累積的合作項目。林佳龍表示，台捷關係最珍貴之處，不僅在於雙方共享民主自由與人權價值，更在於這份跨越距離的友誼，已一步步轉化為具體合作力量；未來台灣將持續與捷克並肩前行，讓台捷民主夥伴關係持續深化。

林佳龍表示，如韋德齊議長所言，「回到台灣就像回家一樣熟悉、溫暖」，這句話讓他深受感動。林佳龍指出，其實從2020年韋德齊議長來到台灣、用中文說出「我是台灣人」開始，再到這次來訪，韋德齊早已是道地的台灣人。此次訪台期間，紀錄片《我是台灣人》也舉行首映，更讓這段情誼有了新的見證。

林佳龍表示，台捷關係最珍貴的地方，除了共享民主自由與人權的價值，更在於雙方一步步深化合作並開花結果。六年前，韋德齊議長曾期待台灣和捷克之間能有更方便的直航；六年後再次來訪，已經看到台北和布拉格不僅可以直飛，隨著華航（2610）增班、星宇航空（2646）加入，今年底更將天天直飛。

林佳龍指出，韋德齊議長此次也率領企業團來台，透過「台北國際電腦展」（COMPUTEX）與「亞洲指標新創展會」（InnoVEX），看見台灣科技產業的能量。林佳龍也表示，過去他到捷克訪問時，也看到鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356）等台灣企業持續在捷克布局、加碼投資。

韋德齊議長在記者會上表示，政治人物的責任，是為國家工作、為人民服務；民主國家要強化自身韌性，不能在壓力面前屈服，更不能成為他人的附庸。他也強調，與自由民主國家交流，是捷克的重要責任，「台灣當然也在其中」。這次他帶著一個後背包與行李箱來到台灣，為台捷的共同利益努力，也繼續守護彼此珍惜的價值。

林佳龍也提到，6月4日是一個「提醒我們不能忘記歷史的日子」。捷克曾經歷天鵝絨革命，以和平而堅定的方式告別威權；但同樣在1989年，天安門事件卻以流血鎮壓收場。林佳龍並表示，「台灣和捷克都走過對抗威權的歷史，也因為走過，雙方更了解自由的可貴；也因為了解，雙方更願意在國際社會裡彼此扶持。」

林佳龍感謝韋德齊議長再次率團訪台，並期待他有空可以帶著夫人常回來。他也說，台灣會繼續和捷克並肩前行，讓這份跨越距離的友誼，成為更多實際合作的力量。他也歡迎國人朋友搭上直航，到布拉格、到捷克走一走，感受當地美麗的風景與深厚的文化。

林佳龍 捷克

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