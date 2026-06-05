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機車族看過來！中油基隆碇內加油站花109元 幸運抱回發票特獎200萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
財政部北區國稅局基隆分局到碇內加油站張貼祝賀單。記者游明煌／翻攝
財政部北區國稅局基隆分局到碇內加油站張貼祝賀單。記者游明煌／翻攝

財政部北區國稅局基隆分局表示，今年3-4月期統一發票開獎，其中一組特獎200萬元的發票落在基隆，這位幸運兒4月到台灣中油碇內加油站去加油，花109元就幸運抱回特獎200萬元。

基隆分局表示，基隆又開出大獎，到目前為止，已經連續7期開出統一發票大獎，分別有特別獎3期、特獎2期及雲端發票專屬百萬獎2期，如果想要擁有這樣的運氣，建議多使用載具索取雲端發票。

基隆分局表示，今年1-6月每期增開70萬組500元雲端發票專屬獎，等於每期會開出30組100萬元、16,000組2000元、10萬組800元，以及385萬組500元專屬獎項，合計396萬6030組獎項，讓民眾享有更多中獎機會，1張雲端發票就有2次對獎機會。

使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會自動幫您對獎並主動以電子郵件通知中獎訊息，若同時中兩個獎項，每張按其最高中獎獎別限領一個獎金。如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省千分之四印花稅，不僅中獎機會多，也省荷包。

分局提醒，今年3-4月期統一發票領獎期間自6月6日至9月7日止，另外1-2月的中獎發票領獎期間至7月6日截止，請及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損；民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，可享雲端發票專屬中獎機會，從索取發票、捐贈發票至中獎兌領獎金全程無紙化，節能減碳愛地球，為保護環境盡心力。

基隆 統一發票 雲端發票 財政部

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