立委憂微電車成安全破口 籲政府嚴加管理

民進黨立委郭國文、徐富癸今天表示，近年微型電動二輪車（微電車）快速普及，但掛牌率低、無照騎乘、違法改裝等問題，逐漸形成道路交通與公共安全隱憂，呼籲政府強化查驗、掛牌管理等，也不宜貿然擴大補助微電車。

對於外界關注未來是否補助微電車議題，受邀出席記者會的經濟部產發署副署長鄒宇新表示，目前正評估下一期的電動機車補助計畫是否納入微電車，若未來納入補助，將參照現行做法，研議設立一些關鍵零組件必須是「非紅」等規定，如果要納入補助範疇，會比照電動機車方式。

郭國文、徐富癸今天在立法院召開記者會，要求微電車的管理不能只停留在掛牌納管，而是應強化安全查驗、進口管理、來源揭露、違規稽查及補助門檻，而且在交通安全與供應鏈來源都尚未充分掌握前，主管機關不宜貿然擴大補助，交通部、經濟部及相關機關於一個月內提出具體納管方案，避免讓微電車成為社會安全與產業政策的雙重破口。

郭國文表示，微電車不需要駕照、價格相對便宜，成為許多青少年、學生及移工的重要代步工具，也使相關交通安全風險更加受到關注。

郭國文指出，政府透過補助政策推動電動大客車、電動機車及電動小客車發展時，都設有國產化、在地合作或非中製等要求，但微電車目前僅需符合安全審驗規定，即可上市與掛牌，並未要求零組件國產化比例，也沒有非中製規範，明顯成為制度例外。

徐富癸表示，交通部雖然已將微電車正式納管，但實際管理仍明顯不足，最直接的後果就是死傷事故持續攀升。根據交通部統計，截至2026年3月，已掛牌微電車為38萬6841輛，然而依照民間推估，微電車全台車輛數可能已接近百萬輛，代表政府目前掌握的數量恐怕不到一半。