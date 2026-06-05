賴清德總統三度主持警大聯合畢典 今年給畢業生兩項重要提醒

賴清德總統今三度出席中央警察大學「115年聯合畢業典禮」，除勉勵畢業生發揮專業投入第一線執法工作，也點出未來治安重點方向，強調政府當前專注在掃黑、打詐、掃毒等任務，並宣布將俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」改列第一級毒品、毒駕終身不得考照等多項政策。

賴清德致詞說，畢業生未來可能會在不同單位、不同地區服務，涵蓋警政、消防、海巡、移民或矯正等不同領域，因此特別給畢業生兩項重要提醒，分別是一定要有團隊精神，以及一定要將守法清廉的核心價值放在心裡面。

賴清德解釋，第一項「一定要有團隊精神」，因為警察工作是團隊作戰、是長期任務，唯有同仁之間攜手合作，才能夠發揮最強戰力，希望未來無論分發到哪個單位，都能發揮本職學能，主動融入各部隊指揮體系，透過團隊合作完成每一項任務，做好治安工作。

第二項一定要將守法清廉的核心價值放在心裡面，警察工作容易與形形色色的人打交道，未來考驗大家的，不只是日常勤務或艱難任務，也包括各種威脅利誘及人情；他強調「警察是國家展現法律秩序的最前線」，希望所有畢業生都能以身作則，成為國家與社會的驕傲。

談及我國治安現況，賴清德說，近10年來台灣暴力犯罪刑案發生率逐年下降，以每10萬人暴力犯罪率來看，從2016年至今已下降超過50％，這是警察同仁努力付出的成果，但治安工作形態也在改變，「我們不能夠因此而自滿，也不能夠裹足不前」。

賴清德指出，政府當前專注在「掃黑、打詐、掃毒等任務上，黑道是台灣許多犯罪的根源，涉及暴力、詐騙、毒品走私及黑金問題，近年更與境外勢力勾結影響國家安全，「掃蕩黑社會是一等一的挑戰任務，是需要長期投入、長期整治的工作」

對於毒品與詐騙犯罪，賴清德表示，政府近年結合跨部會力量持續精進打擊策略，尤其針對毒品與毒駕問題，行政院已從「源頭阻斷、查緝、清毒」三面向提出14項作為。

他指出，未來將把「依托咪酯（喪屍煙彈）從二級毒品改列為第一級毒品」，製造、運輸、販賣最高可處死刑；政府也將推動修法，製造、販賣、輸入或供應電子煙都將定刑責，持有電子煙除沒入外，並處3萬元至10萬元罰鍰。

在毒駕部分，賴清德表示，只要毒駕就吊銷駕照，若毒駕造成重傷或死亡，「終身都不得再考照」；且不論車輛所有人是誰，「一律沒入車輛」，同時推動檢驗入法，提升查緝效能。

賴清德也向警察及消防人員喊話，強調政府一定會成為第一線執法人員最堅強的後盾，他說，行政院已核定多項計畫充實裝備、精進警消身心健康照顧機制，今年全國首座為警消打造的「保全居」專案住宅已正式入住。

此外，政府已將刑事加給調高至80％，並全面提升第一線警察與消防同仁勤務繁重及危險職務加給，未來也將持續精進勤務制度與落實業務減壓，「確保大家有政府作為靠山」；他勉勵畢業生鵬程萬里，未來工作務必注意安全，並感謝警大師長及家長長期支持，共同培育治安工作的基石與棟樑。

賴清德總統今三度主持中央警察大學115年聯合畢業典禮，他今年給畢業生兩項重要提醒，一定要有團隊精神，以及一定要將守法清廉的核心價值放在心裡面。記者陳恩惠／攝影