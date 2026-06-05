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卓榮泰：世界信賴非紅供應鏈 現是台灣最好的時代

中央社／ 台中5日電

行政院長卓榮泰今天表示，全世界對非紅供應鏈有更高的信賴感，與美方的MOU多項產品免除23%關稅，競爭力加上非紅供應鏈，是絕佳好機會，「現在是台灣最好的時代」。

卓榮泰今天南下台中市參訪旭東機械工業公司，他先參觀產線，隨後又與機器人大聯盟進行交流座談。經濟部次長賴建信、民進黨立委何欣純、市議員謝志忠陪同出席。

卓榮泰致詞表示，缺工、高齡化、供應鏈重組是同時存在產業內的問題，勞動部就如何引進更多的勞動力做了很多的工作，若力道、速度不夠，會馬上加強，高齡化必須用替代人力。

卓榮泰說，供應鏈重組給台灣一個全新的機會，全世界對非紅供應鏈有更高的信賴感，台灣必須提出品質保證，非紅供應鏈就是讓世界可以信賴、可以共同合作的。AI新十大建設、13項國家戰略產業，政府會用更多的政策力道並編列預算，協助各產業同時發展。

卓榮泰提到與美方的談判，MOU包括航空器零組件、鋼、鋁、銅等的延伸產品，免除23%的關稅，讓台灣跟歐盟、日韓有相同的競爭力。競爭力加上非紅供應鏈，對台灣是一個絕佳的機會。

機器人產業發展部分，卓榮泰說這是未來另一個目標，希望可帶動傳統產業，先把小壯大，讓傳統產業、科技產業、新興產業，有垂直穩定的供應鏈。政府在中小微企業轉型升級條例也加入新創產業，設備升級、技術升級、人才培育以及汰舊換新，未來都會逐一落實。

卓榮泰希望，透過現有與新的政策以及加碼預算，壯大中小微以及新創企業，成為台灣高科技產業的基礎，形成一個產業供應鏈。他喊話地方政府告訴中央政府哪些產業需要協助，讓各行各業都能快速發展。

卓榮泰說，「現在是台灣最好的時代」，雖世界的狀況仍不確定，台灣歷經國內的天災，也歷經與美方的談判以及國際各地的軍事衝突，台灣還是穩穩地壯大產業基礎、壯大資本市場、強化勞資關係，政府正朝正確的方向走，AI機器人產業大聯盟此時形成，希望帶動業界的快速結合發展。

卓榮泰 謝志忠 何欣純

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