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總統：政府做警消最堅強後盾 讓守護者感覺被守護

中央社／ 桃園5日電

總統賴清德今天出席中央警察大學畢業典禮時表示，要給畢業生兩個提醒，把守法清廉核心價值放在心裡，及要有團隊精神；政府會做警消最堅強後盾，「讓守護者也能感覺到被守護」。

中央警察大學今天舉行115年應屆畢業生聯合畢業典禮，賴總統出席時致詞表示，畢業生們未來會在不同單位、地區服務，涵蓋警政、消防、海巡、移民、矯正等不同領域，肯定會保持聯絡，成為一輩子的互相依靠。

他說，要給畢業生兩個重要的提醒，首先是要有團隊精神，因為警察工作是團隊作戰、長期任務，唯有同仁之間攜手合作，才能夠發揮最強戰力；無論分發到哪，都是第一線執法，希望能發揮本職學能、主動融入指揮體系，透過團隊合作完成任務。

賴總統表示，其次則是把守法、清廉的核心價值放在心裡；警察工作要與形形色色的人打交道，未來考驗大家的不僅是日常勤務，也包括各種威脅、利誘及人情，警察是國家展現法律秩序的最前線，希望大家能以身作則，成為國家與社會的驕傲。

總統也說，要感謝全體警察同仁的辛勞努力，台灣暴力刑案發生率近10年來逐年下降，至今已下降超過50%，這是警察同仁努力付出的成果；隨著治安工作的形態改變，大家不能因此自滿、故步自封，要與時俱進。

他表示，當前政府專注在掃黑、掃毒、掃除詐騙等任務，組織犯罪近年更與境外勢力勾結影響國家安全，因此掃蕩黑社會是「一等一的頭號任務」，需要長期投入、整治，政府近年來已經結合跨部會的力量持續推出整治毒品、打擊詐騙的精進策略。

賴總統說，對於毒品、毒駕等防治，行政院昨天從源頭嚇阻提出14項作為，包括將依托咪酯從二級毒品改列為一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑；政府也將推動修法，凡是製造、販賣、輸入或供應電子煙，都增訂刑責，持有電子煙不只要依法沒入，更會處新台幣3萬元到10萬元不等罰款。

總統表示，毒駕將吊銷駕照，若是累犯、造成重傷或致死，則終身都不得再考照，且毒駕的車輛都要沒收，也會研議推動唾液檢驗入法，提升查緝效能；面對各項犯罪問題，政府需要各位畢業生投入心力，持續配合政府政策來維護治安，讓國人安心。

他表示，政府深知警察同仁的辛勞，所以會做大家最堅強的後盾；行政院已經核定多項計劃，大幅擴充執法裝備，並全面精進警消的身心健康照護機制，「要讓守護者也能感覺到被守護」。

賴總統也說，全國首座專為警消打造的保二安居專案住宅，現在已經讓同仁正式入住，今年3月1日起也將刑事加成調高到80%，針對第一線警消，也全面調升勤務繁重與危險職務加給。

總統表示，政府會持續精進勤務制度，並落實業務減壓，給同仁更多的支持，「確保大家有政府作為靠山」。

堅強 賴清德 警察

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