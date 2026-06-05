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指微電車成社會安全、產業政策雙破口 綠委要求經濟部納管

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文、徐富癸表示，微電車成社會安全、產業政策雙破口，要求經濟部納管。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文、徐富癸表示，微電車成社會安全、產業政策雙破口，要求經濟部納管。圖／郭國文辦公室提供

民進黨立委郭國文徐富癸今天表示，近年微型電動二輪車快速普及，成為民眾代步新選擇，但掛牌率低、無照騎乘、違法改裝、火災風險及中製零組件來源不明等問題，也逐漸形成道路交通與公共安全隱憂，要求相關主管機關強化查驗、掛牌管理與中製來源盤點，在制度配套完成前，不宜貿然擴大補助微電車。

郭國文表示，許多台南鄉親都反映，近年微電車數量快速增加，由於車輛行駛聲音小，加上經常穿梭於巷弄之間，用路人往往來不及反應，增加道路安全風險。根據統計，台南市微電車受傷人數已由2015年的161人增加至2025年的1535人，十年間增加近十倍。由於微電車不需要駕照、價格相對便宜，成為許多青少年、學生及移工的重要代步工具，也使相關交通安全風險更加受到關注。

郭國文指出，政府透過補助政策推動電動大客車、電動機車及電動小客車發展時，都設有國產化、在地合作或非中製等要求；但微型電動二輪車目前僅需符合安全審驗規定即可上市與掛牌，並未要求零組件國產化比例，也沒有非中製規範，明顯成為制度例外。

郭國文說，經濟部今年3月已公告將中國製電動腳踏車等3項號列貨品排除適用「少量免證輸入」規定，顯示主管機關已注意到中國供應鏈及進口規避問題。然而，目前限制的是整車進口，零組件仍可輸入國內市場，若未建立相關規範，恐形成一邊限制中國製整車、一邊補助中國製紅色供應鏈零組件的矛盾現象。

徐富癸表示，根據交通部統計，截至今年3月，已掛牌微電車為38萬6841輛；然而依照民間推估，微電車全台車輛數可能已接近百萬輛，代表政府目前掌握的數量恐怕不到一半；政府掌握不足，最直接的後果就是死傷事故持續攀升。

經濟部產發署副署長鄒宇新表示，目前正評估下一期電動機車補助計畫是否納入微電車，若未來納入補助，將比照電動機車模式，研議關鍵零組件非紅供應鏈及國產化等相關規範。關務署副署長蘇淑貞指出，目前禁止中國製微電車整車進口，但並未針對微電車零組件設立專屬稅號，相關零組件在台輸入情形仍有待後續盤查。

郭國文、徐富癸共同要求，微電車管理不能只停留在掛牌納管，更應同步強化安全查驗、進口管理、來源揭露、違規稽查及補助門檻。在交通安全與供應鏈來源都尚未獲得充分掌握前，主管機關不宜貿然擴大補助，並要求交通部、經濟部及相關機關於一個月內提出具體納管方案，避免讓微電車成為社會安全與產業政策的雙重破口。

經濟部 徐富癸 郭國文

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