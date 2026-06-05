影／「全開麥」年砸3800億！民眾喊「這原因」加碼十倍也打死不婚不生

少子女化已經變成國家級危機，賴總統特別親自送出「台灣人口對策新戰略」大禮包，一口氣祭出18項政策鼓勵民眾趕快生小孩，包括0到18歲每月5000元成長津貼、生育補助加碼、產假延長、婚育宅與減稅方案等措施，未來每年新增支出恐高達3800億元不手軟，堪稱近年最大規模的催生政策，問題是，狂發津貼、民眾埋單嗎？

記者實際走上街頭，聽到的卻是最深刻的無奈。高房價、低薪水、長工時，早就不分男女，成為集體的成家恐懼。不婚不育，反而成了現在人最理智的避風港。更現實的是，就算有願意生小孩，社會安全網死角與校園霸凌的隱憂，正逼著父母必須拚財力搶學區、擠進好學校，提早加入一場 M 型化的教育大戰。養小孩，就像在打一場永無止盡的「生存遊戲」。當新政策可能變相加重單身族的職場加班負擔、當社宅門檻與數量限制，依舊看得到吃不到，殘酷的現實，顯然不是每個月發五千元就能夠改變。

你也是疲憊的三明治世代嗎？這個3800億大禮包有吸引到你嗎？全球都在面臨的少子化難題，究竟我們政府該怎麼做呢？「全開麥」拯救少子化街頭大調查給了最真實的答案。