陳水扁抽中Q版可愛佛版畫 藝術家吳品諭親送...他再捐出善循環

嘉義縣藝術家吳品諭以創作Q版可愛佛教藝術聞名，透過溫暖逗趣作品，推廣善念與正向能量，5月24日在佛光山嘉義市會館，舉辦「原來大家都是佛」主題畫展，搭配佛誕節網路社群「分享善循環抽畫活動」，吸引近千名網友留言參與，意外促成跨越藍綠、充滿溫度佳話。

活動公開抽獎，邀請縣長翁章梁與市長黃敏惠擔任抽獎嘉賓。沒想到在眾多留言中，黃敏惠抽出幸運得主竟是前總統陳水扁，巧合的結果讓現場民眾驚呼連連，直呼「實在太巧了！」

原來，陳水扁活動留言寫下「心中有佛，永保平安，祝『原來大家都是佛』抽畫活動順利圓滿」，因此幸運獲得一幅吳品諭創作的Q版佛教版畫。活動結束後，吳品瑜特地在6月2日前往台南拜訪陳水扁，親手將作品送到他住處。

兩人相談甚歡，陳水扁對作品理念深表認同，主動提出將這幅獲得的版畫再次捐出，希望讓善意持續流動。這幅作品由吳品諭與陳水扁共同署名，透過再次分享轉贈，讓祝福與善念繼續傳遞，實踐「善的循環」精神。

不同於一般人對佛教藝術莊嚴肅穆既定印象，美術系畢業的吳品諭，以金色系色彩搭配Q版人物風格，創作充滿溫度與幽默感佛教藝術作品。他坦言，過去對佛教題材有距離感，誤以為阿彌陀佛等形象與人生告別有關，內心難免感到畏懼。深入接觸佛法後，他理解佛學蘊含智慧與慈悲，思考如何運用自身藝術專長，拉近佛法與現代生活的距離。因此在他筆下，佛陀不再是遙不可及的莊嚴形象，而是帶著溫暖微笑、彷彿朋友陪伴人們身邊。

吳品諭表示，希望作品帶領大家回到內心最純粹、善良的角落，透過藝術傳遞祝福與正向力量，也藉由佛法因緣，讓更多人願意分享善意、累積善念。「原來大家都是佛」主題畫展期間，不少民眾駐足欣賞畫作，許多人看著畫中佛陀溫暖的笑容，也不自覺放鬆心情、感受到內心平靜。

黃敏惠抽中陳水扁留言意外插曲，為畫展增添趣味故事，也讓「善的循環」不只是創作理念，而是真實發生在人與人之間的溫暖連結。

嘉義縣藝術家吳品諭（右）在6月2日前往台南拜訪前總統陳水扁。圖／吳品諭提供

以Q版可愛佛教藝術聞名的嘉義縣藝術家吳品諭，5月24日在佛光山嘉義市會館，舉辦「原來大家都是佛」主題畫展，搭配佛誕節網路社群「分享善循環抽畫活動」，活動公開抽獎，市長黃敏惠擔任抽獎嘉賓，抽出幸運得主竟是前總統陳水扁，巧合的結果讓現場民眾驚呼連連，直呼「實在太巧了！」圖／吳品諭提供