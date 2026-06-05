中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

面對AI快速發展與全球供應鏈重組，企業競爭已從傳統製造能力延伸至數據應用、創新決策與國際市場布局。台中市政府經發局持續協助特定工廠智慧轉型，「特定工廠AI永續大師講座系列」第九場將於6月11日下午2時在東海大學茂榜廳登場，以「AI驅動的全球經貿擴展策略」為題，邀請中華經濟研究院副院長陳信宏、數位轉型學院院長詹文男主講，並由市府副秘書長林育鴻擔任綜合座談與談人，透過產業經濟、數位轉型與市政治理等跨領域觀點交流，協助業者掌握AI帶來的產業升級與國際布局新契機。

▲臺中市「特定工廠大師講座」第九場即將登場，聚焦AI驅動全球經貿擴展 助特定工廠掌握國際轉型新契機。 圖／東海大學提供

經發局表示，台中目前已有超過3千家特定工廠，以金屬製品及機械設備製造業為主。隨著生成式AI、智慧製造、數據分析及市場預測工具日益成熟，AI已不再只是提升效率的工具，更是企業強化產業韌性、拓展國際市場及創造新商機的重要引擎。業者若能掌握AI發展趨勢並導入營運流程、供應鏈管理及商業模式創新，將有助於在全球價值鏈中建立差異化競爭優勢。

經發局說明，此場講座中華經濟研究院陳副院長將以「AI的演進和製造業產業AI化」為題，解析人工智慧技術發展趨勢，以及AI在生產製造、供應鏈管理、產品開發及跨國營運決策上的應用；數位轉型學院詹院長則以「AI賦能 創新轉型」為題，探討企業如何透過AI推動商業模式創新、組織能力升級及市場競爭力重塑，引導企業將AI從工具進一步轉化為創新成長的重要策略。

經發局指出，「特定工廠AI永續大師講座系列」自開辦以來，持續聚焦AI科技、永續轉型、智慧製造、能源韌性及國際產業趨勢等議題，深獲產業界熱烈回響。本次講座進一步從「AI驅動」及「全球經貿擴展」角度切入，協助企業掌握未來產業發展方向，在快速變動的國際市場中開創新的成長機會。

經發局補充，講座免費開放報名，歡迎特定工廠業者、企業經營者及關心產業發展的民眾踴躍參與，共同掌握AI驅動全球經貿發展的新契機，打造更具韌性與國際競爭力的產業發展模式。

報名連結：https://forms.gle/z8erXFmFkQZs2aBQA

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