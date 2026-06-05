「學姐」差點被騙...假電信專員來電吐一件事 黃瀞瑩瞬間頭皮發麻

詐騙頻傳，民眾黨北市議員黃瀞瑩近期接到一通+881開頭的詐騙電話，對方稱中華電信專員並完整念出她的詳細個資，她直呼頭皮發麻；當在165反詐騙網站檢舉完，只有一句「入案完成」，她傻眼。近期許多人反映電話詐騙，門市人員嘆心累，政府打詐都沒成效。

黃瀞瑩指出，前天接到了一通讓她毛骨悚然的電話。號碼顯示+88124366399，她接起電話後，先是提醒可能為海外電話詐騙的罐頭錄音，接著傳來一個含糊不清的聲音，自稱是中華電信的專員，想要詢問她的個人資料。

黃瀞瑩提到，對方說她於4月27日在網路上上傳雙證件，並購買一張預付卡，而那張卡涉及詐騙與金融投資疑慮，要跟她討論該如何處理。接著，對方竟完整且清楚地念出她的個人資料，從身分證字號到戶籍地址，一字不差。

她直呼，「那一瞬間，真的讓人頭皮發麻。我的個資到底是什麼時候外洩的？」打開政府的反詐騙網站，光是前天受理案件數就高達449件，詐騙金額甚至高達1億4816.5萬元。這些冰冷的數字背後，是多少小市民的血汗錢？在我們看不到的角落，又有多少無數的個資外洩正在發生？

黃瀞瑩直言，身為民意代表的她接到這通電話，都深感個資防護的漏洞百出，更何況是一般市民、或是家中的長輩？當詐騙集團掌握了最真實的個資，包裝成最擬真的謊言，受害者往往在驚嚇之餘就掉入陷阱。

她感嘆，詐騙無所不在，數位發展部與警政單位口中的「打詐國家隊」，什麼時候才能真正築起保護市民財產與隱私的防火牆？資安防禦與源頭追查，顯然還有很大一段路要走。也提醒大家務必提高警覺，電信公司絕對不會在電話中要求核對如此詳細的個資，更不會用「+」開頭的境外號碼撥給你。

黃瀞瑩表示，她已向165反詐騙檢舉，但填完165網站上的表格，就只有一句「入案完成」，她直呼傻眼。

貼文一出，有網友留言透露自己上上個月也接過這種電話，當下真的很擔心，但冷靜想想，還是打到電信公司做求證跟檢舉。他說，看來檢舉詐騙還是一直騙，根本沒有喝止作用。也有電信門市人員分享，最近上班時有滿多顧客反映中華詐騙電話資訊，他無奈門市人員每天都在處理這個詐騙問題，直呼心累，好像政府打詐都沒成效。