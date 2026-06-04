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天安門事件37周年 中正紀念堂滂沱大雨紀念六四

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，參加者點亮燭光紀念。記者潘俊宏／攝影
六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，參加者點亮燭光紀念。記者潘俊宏／攝影

六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺三十七周年紀念晚會，陸委會副主委沈有忠到場表示，中共是一個不文明政權，對全球民主是一個很大的威脅。

華人民主書院協會、香港邊城青年、台灣人權促進會、國際特赦組織、台灣勞工陣線協會等多個民團在滂沱大雨中搭起帳篷紀念六四，參加民眾晚間陸續抵達，向罹難者獻花致意，點亮燭光追思，從在地行動回應對六四的記憶與對當代極權擴張的憂慮，台灣尤其身處威脅。

沈有忠致詞表示，中國的年輕大學生在37年前為了爭取自由，以及追求更多公共參與的權利，遭中共以武力鎮壓與屠殺，使後來年輕世代失去對自由與追求民主的渴望，而香港的自由民主，在一國兩制的謊言下也已實質死亡，中共政權為了鞏固統治者的獨裁領導，用盡方式來維穩，甚至出現跨國鎮壓及政治迫害，對於人權、台海和平及全球民主都是巨大威脅。

六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，參加民眾點亮燭光默哀致意。記者潘俊宏／攝影
六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，參加民眾點亮燭光默哀致意。記者潘俊宏／攝影

六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，參加者向罹難者獻花哀弔。記者潘俊宏／攝影
六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，參加者向罹難者獻花哀弔。記者潘俊宏／攝影

六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，現場堆放象徵罹難者的裝置藝術。記者潘俊宏／攝影
六四天安門事件37周年，華人民主書院協會等民團今天晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺紀念晚會，現場堆放象徵罹難者的裝置藝術。記者潘俊宏／攝影

天安門 中正紀念堂 六四

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