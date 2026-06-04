在台港人六四燭光晚會 徐百弟：中共兇殘天地不容

在台港人六四燭光晚會活動今天登場，曾任香港區議會議員、中華博愛台港共融協會理事長徐百弟致詞表示，中共兇殘已到天地不容地步，他們要呼喊「消滅中共，平反六四，解放香港，解放全中國」。

今天是六四37周年，在台港人六四燭光晚會活動晚間在228公園登場，現場擺放多個燭光擺飾；儘管下雨，仍有約60人至70人到場，氣氛凝重。

徐百弟全程以粵語致詞表示，37年前，一場波瀾壯闊的民主運動、一場可以讓中國人民當家作主的運動，被中國共產黨鎮壓，使天安門下死傷無數。他懷著悲憤心情，深刻懷念天安門死難者，以及37年前為民主自由而獻出生命的仁人志士。

徐百弟說，從那時起，中共一刻都沒有停止追捕、迫害人民。而香港人卻承接大陸人民追求民主的火種，以無畏精神揭露真相、反抗強權，社會運動連綿幾十年，維多利亞公園燭光更是世界最美、最真摯感人的場面，是大陸民運人士心靈之家，是唇齒相依的精神。

他表示，中共血腥鎮壓，讓世界看到共產黨本質，不妨說蘇聯與東歐共產體制因全球第三波民主化浪潮而倒下來，這也證明中共兇殘已到天地不容地步。

徐百弟說，他們過去不敢喊「消滅中共」的口號，但今天中共做得太滅絕，正如「義勇軍進行曲」所說，「中華民族到了最危險的時候」，中共一手將現代文明的表率、也就是香港一手摧毀，將人民變作囚徒，建立世界最大精神監獄，以奴化消滅人的獨立意志。

他指出，可怕的是，中共寄生在「中華」身體，卻如病毒一樣吞噬「中華」載體；更可怕的是，引發世界其他的決戰準備，那就不堪設想。所以他們有理由呼喊「消滅中共，平反六四，解放香港，解放全中國，六四英靈精神不死」。