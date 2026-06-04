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精進救災與防汛…次長馬士元：台灣全民安全指引2.0 電子版預計9月上線

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
內政部表示，行政院國家搜救指揮中心與消防署救災救護指揮中心已同步完成海空搜救資源與系統的立體化整合。記者王長鼎／翻攝
內政部表示，行政院國家搜救指揮中心與消防署救災救護指揮中心已同步完成海空搜救資源與系統的立體化整合。記者王長鼎／翻攝

內政部今天部務會報安排消防署報告「2026年救災及汛期加強整備情形」，次長馬士元今在中央災害應變中心主持會後記者會強調，為精進救災及防汛，內政部全面啟動2026年汛期整備，安排媒體參觀「消防署119指揮中心」、「國搜中心」、「通訊系統展示」，他強調，為因應災時斷電造成的通訊斷鏈，中央也積極推動跨電信災難漫遊機制與便攜式衛星通訊裝備，建構數位通訊韌性。

馬士元表示，由政府印製的台灣全民安全指引預計今年改版，有關小橘書2.0改版進度，他說，內政部還在收整回饋意見，如防災包內容、社區自主應變知識、應對攻擊無人機方式等，會由國安會及國防部彙整意見重新編排；至於出版時間，他指出，「會努力在今年9月之前彙整出來」，電子版一定會先公布。

內政部表示，行政院國家搜救指揮中心與消防署救災救護指揮中心已同步完成海空搜救資源與系統的立體化整合。資訊派遣上，119勤務系統透過介接緊急應變管理資訊系統（EMIC），大幅提升案件受理與調度效率。

同時在實體救援量能上，國家搜救指揮中心已通令國防部、海巡署及空勤總隊落實海空待命，並結合海軍於左營、馬公、基隆及蘇澳等據點部署的搜救艦艇，確保災害發生時能於第一時間精準動員。為因應災時斷電造成的通訊斷鏈，中央也積極推動跨電信災難漫遊機制與便攜式衛星通訊裝備，建構數位通訊韌性。

內政部指出，汛期期間國人應隨時留意中央氣象署警報訊息，配合地方政府進行預防性疏散撤離，共同將災害損失降到最低。面對極端氣候帶來的致災性挑戰，政府已跨部會整合，完備防汛通報體系及海空資源盤點，完成全台173處易成孤島地區盤點，100%的防救災物資與緊急通訊整備率，12縣市原民特搜隊成軍，防災士持續培訓目標20萬名，並導入無人機應用提升科技救災效率，自點而面築起堅實的基層防災網絡。

為精進救災與防汛量能，內政部次長馬士元今天表示，有小橘書之稱的台灣全民安全指引，全新2.0 電子版預計9月上線。記者王長鼎／攝影
為精進救災與防汛量能，內政部次長馬士元今天表示，有小橘書之稱的台灣全民安全指引，全新2.0 電子版預計9月上線。記者王長鼎／攝影

內政部表示，行政院國家搜救指揮中心與消防署救災救護指揮中心已同步完成海空搜救資源與系統的立體化整合。記者王長鼎／翻攝
內政部表示，行政院國家搜救指揮中心與消防署救災救護指揮中心已同步完成海空搜救資源與系統的立體化整合。記者王長鼎／翻攝

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