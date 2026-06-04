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毒駕扣超多車…議員爆北市拖吊場塞爆 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，國民黨議員張斯綱今質詢有關北市違規車輛拖吊保管場塞爆危機。圖／取自YouTube頻道「台北市議會」
台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，國民黨議員張斯綱今質詢有關北市違規車輛拖吊保管場塞爆危機。圖／取自YouTube頻道「台北市議會」

北市違規車輛拖吊保管場傳出塞爆危機，國民黨議員張斯綱近期因愛車被拖吊，才發現毒酒駕查扣暴增、北市久停政策雙重夾擊，導致保管場癱瘓。市長蔣萬安今表示，北市已縮短久停容許天數，也建議中央縮短未領取車輛的公告時間。

張斯綱今在市政總質詢指出，警政署實施毒品快篩試劑執法後，北市毒駕取締數去年1354件較前年暴增191%，今年1至2月266件中，逾6成經唾液快篩檢出。嚴格執法後遺症是毒駕、酒駕需扣牌2年，殘值較低的車主寧可棄車；後端拍賣程序得耗時3個月以上，前年至今年毒駕汽車的拍賣件數甚至掛零。

他說，在大量進場、無人領回、拍賣停滯的惡性循環，警局公有保管場的機車停放數超收率高達118.1%；356輛查扣機車被迫暫置全市12個警分局、100多個警察單位駐地，嚴重排擠警務空間。另，停管處修法將公有停車場的久停時限從30日縮為10日，且貼單5日後即可拖吊，但部分保管場無空間，被貼單的車輛「無處可拖」。

警察局長林炎田回應，毒駕查扣的容量問題，全國都一樣，有2個面向可解決。一是拍賣時間加快，交通部研議修法從3個月成1個月；二是已找到2個保管場場地，希望解決容量問題。警局說，濱江街保管場可停約500輛機車，已啟用；景峰街保管場可放1000輛機車，明年待預算通過後開始施工。

交通局長謝銘鴻表示，交通部5月11日參考各方意見，通過修正道交條例第85之3條，公告期間從3個月縮短為1個月，今天處罰條例通過，還要送立法院審議，市府希望立法院趕快通過，就能一併解決全國問題，縮短拖吊場去化速度。

停管處長劉瑞麟說，久停新制於去年議會通過、今年元旦實施，配套措施是去年新增公有瑞光逾期車輛放置場，並優先在周轉率比較高的地點執行拖吊，避免類似毒酒駕的車輛影響保管場空間。截至4月中旬，已拖吊110餘輛久停車輛、只有40幾台領回，領回率不高，也有久占問題。

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