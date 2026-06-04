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落實管理、提升效率、確保安全及擴增去化 政院視察台北港土方收容

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

政院卓榮泰4日在內政部政務次長董建宏及國土管理署長蔡長展陪同下，親赴台北港視察營建剩餘土石方去化推動情形。卓榮泰現場指示，北中南港區應落實「土方進場秩序管理、提高運轉效率、守護周遭環境安全及穩定擴增處理量能」等要求，全面提升國內土方去化管理效能。

董建宏表示，為妥善解決國內土石方合法去化問題，內政部協同交通部等跨部會單位，將台北港北淤沙區規劃為土方收容與暫置用地，已於今年4月11日正式啟用，提供約56萬立方公尺暫置容量，確保北部地區重大公共建設順利推進。未來，台北港也將持續推動填海造陸計畫，連同正推動的南碼頭區填海造陸工程，合計可收容土方約5,041萬立方公尺，完善土石方整體管理與去化的有序運作機制。

董建宏指出，台北港原僅收容北北基桃四縣市土石方，行政院協調後，現已新增收容新竹縣市以及宜蘭縣；另外，具公益性質、符合國家發展政策或民間工程產出達2萬立方公尺的土石方，現在也能運送至台北港進行填築，目前民間工程已有133件申請進入台北港。新機制將加速北部地區土方去化速度，使政府重大建設與民間產業工程能順利推動。

內政部表示，各縣市政府及相關產業團體已形成共識，朝落實「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等配套措施推動。此外，「非都市土地使用管制規則」第6條修正已於2026年5月27日發布施行，經行政院核定之重大政策所需，得於部分非都市土地設置臨時性設施，並依「有條件開放、嚴格管理」原則辦理。政府將秉持國家永續發展及資源循環再利用原則，落實營建土石方源頭減量，並配合再利用機制，推動營建土方依其可再利用性質，可由營建工地（A點）直送到需土地點（C點），建立資源循環與再生利用制度，逐步建構完善的循環資源與經濟體系，共創經濟發展與環境永續的雙贏局面。

台北港 政院 卓榮泰 內政部

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