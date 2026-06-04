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公私協力共築全社會防衛韌性 內政部：從信仰中心走進百工百業與社區

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部4日部務會報安排消防署、國土管理署、宗教及禮制司報告社區自主防災隊、防災士推動情形、《臺灣全民安全指引》宣講成果。內政部長劉世芳表示，防災須從日常做起、從社區扎根，內政部持續深化公私協力，結合中央、地方與民間力量，落實總統「全社會防衛韌性」理念，讓防災韌性扎根到每個家庭。內政部將推動社區自主防災隊，編製《社區自主防災隊手冊》發送至全國約6萬餘處社區，防災士培訓不分年齡性別持續擴大辦理，並向20萬名防災士年度目標邁進。

劉世芳指出，為持續深化全民防災教育並充實社區互助應變量能，內政部將推動「社區自主防災隊」，規劃「災害初期應變與組織架構」、「消防安全和家用能源控制」、「基礎救護實務」、「通訊傳播」、「輕型搜救訓練」等基礎訓練，讓社區具有自主防災能力，在災害第一時間自救，進行初期應變，預計9月份將《社區自主防災隊手冊》發送至全國約6萬餘處社區管委會，達成「人人懂防災、社區能自救」目標。

內政部表示，為讓民眾具備防災能力，內政部自107年起推動防災士培訓制度，補助地方政府培訓，並偕同國防部、交通部、衛生福利部、勞動部、教育部等中央部會，串連22個直轄市、縣（市）政府及19家培訓機構，針對常備役男及替代役男、警察、保全人員、公寓大廈管委會、計程車司機、人民團體、外籍移工、村(里)長暨村(里)幹事及宗教團體等進行擴大培訓，將對象從村里延伸至百工百業，讓防災知能深入民眾生活安全的第一線，截至今(115)年5月，全國已完成培訓防災士14萬1,468名。

此外，為進一步推廣防災理念，內政部自去年12月至今年5月走進民眾生活，推動《臺灣全民安全指引》全國宣講，歷時近6個月、辦理32場次，遍及全臺各地及離島，運用信仰中心宮廟廟埕作為據點、使用多元語言，更首次於衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場辦理大型宣講，讓防災知識與應變技能貼近不同年齡及族群民眾。

內政部最後表示，今年6月至7月將於臺中及臺北舉辦「韌性臺灣・全民守護－全國防災士聯合誓師大會」，邀集防災士、替代役、村里長、民防及義勇消防人員、宗教團體、NGO等約3,200人參與。

劉世芳 內政部

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