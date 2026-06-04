視察台北港餘土去化進度 卓榮泰：全面提升國內土方去化管理效能

行政院長卓榮泰今在內政部政務次長董建宏及國土署長蔡長展陪同下，赴台北港視察營建剩餘土石方去化推動情形。卓榮泰指示，北中南港區應落實土方進場秩序管理、提高運轉效率、守護周遭環境安全及穩定擴增處理量能等要求，全面提升國內土方去化管理效能。內政部統計，目前民間工程已有133件申請進入台北港。

董建宏表示，為妥善解決國內土石方合法去化問題，內政部協同交通部等跨部會單位，將台北港北淤沙區規畫為土方收容與暫置用地，已於今年4月11日正式啟用，提供約56萬立方公尺暫置容量，確保北部地區重大公共建設順利推進。未來台北港也將持續推動填海造陸計畫，連同正推動的南碼頭區填海造陸工程，合計可收容土方約5041萬立方公尺，完善土石方整體管理與去化的有序運作機制。

董建宏指出，台北港原僅收容北北基桃四縣市土石方，行政院協調後，現已新增收容新竹縣市以及宜蘭縣；另外具公益性質、符合國家發展政策或民間工程產出達2萬立方公尺的土石方，現在也能運送至台北港填築，目前民間工程已有133件申請進入台北港。新機制將加速北部地區土方去化速度。

內政部表示，各縣市政府及相關產業團體已形成共識，朝落實「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等配套措施推動。此外，「非都市土地使用管制規則」第6條修正已於5月27日發布施行，經行政院核定之重大政策所需，得於部分非都市土地設置臨時性設施，並依「有條件開放、嚴格管理」原則辦理。

內政部表示，政府將秉持國家永續發展及資源循環再利用原則，落實營建土石方源頭減量，並配合再利用機制，推動營建土方依其可再利用性質，可由營建工地（A點）直送到需土地點（C點），建立資源循環與再生利用制度，逐步建構完善的循環資源與經濟體系，共創經濟發展與環境永續的雙贏局面。

內政部指出，今日出席有卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、行政院發言人李慧芝、內政部政務次長董建宏及國土署長蔡長展、交通部常務次長林國顯及航政司長韓振華、台灣港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮及副總經理蘇建榮、義力營造董事長劉進輝等共同參與。