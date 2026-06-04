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加拿大駐台辦事處拜會 矯正署：深化台加司法交流
為瞭解我國矯正機關外籍收容人處遇狀況，加拿大駐台北貿易辦事處行政暨領事處副處長波仁煠（Geneviève Beauvais）女士率管理團隊拜會本署，由矯正署署長林憲銘接待，雙方就司法運作與矯正制度進行深度交流。
會中，議題聚焦外籍人士在監執行期間之生活管理、醫療照護、接見通信與法律扶助等基本權益事項，彼此分享受刑人跨國移交作業經驗，充分展現兩國對於收容人權保障、矯正教化及更生復歸工作之高度重視。
雙方互相致贈紀念品後，林憲銘安排辦事處團隊參訪署內展出的收容人職訓藝品，其中新竹監獄結合當地特色文化、開課教授收容人學習瀕臨失傳的「螺鈿工藝－百鳥朝鳳圖」，透過25道工序、將3500片亮麗貝殼嵌入木頭中，亟需具備專注力與耐性。
矯正官員表示，所展示的每樣精美作品背後，都是矯正人員辛勞培訓的成果，幫助收容人在接受教化職訓後，改悔向上、努力為重新復歸社會做好準備，加拿大駐台北貿易辦事處團隊也高度肯定我國矯正教化的良好成效。
官員表示，辦事處團隊與矯正署共同期許，未來持續深化司法合作，進一步規畫後續交流事宜，透過彼此良好互動，增進業務成效與公務情誼。
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