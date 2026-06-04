加拿大駐台辦事處拜會 矯正署：深化台加司法交流

超過5,000名喜愛萌寵的民眾齊聚新竹頭前溪寵物公園，有人牽著狗狗一起慢跑，也有人帶著烏龜、鴨子、狐獴甚至老鷹現身會場，讓現場宛如一場熱鬧的萌寵嘉年華。由TOYOTA舉辦的「2026 TOYOTA RUN 挺你一起跑」首場新竹寵物場日前圓滿落幕，打造多項寵物友善服務，希望透過運動與陪伴，讓更多人感受人與寵物共同生活的幸福時光。 TOYOTA秉持「量產幸福」的願景，於2026年推出全新路跑系列「TOYOTA RUN 挺你一起跑」，聚焦「寵物」、「樂齡」與「視障」三大主題，並以免報名費的方式邀請全民參與。首場新竹寵物場吸引超過5,000名跑者及毛孩家庭熱情響應，透過運動、交流與互動體驗，共同創造難忘回憶。 為讓更多民眾輕鬆參與，活動不僅完全免報名費，更為每位參賽者準備專屬完賽獎牌及豐富參加禮。現場規劃「3K萌寵組」與「5K樂跑組」，無論是攜帶毛孩同行，或是單純喜愛動物的跑者，都能在綠意盎然的河濱公園享受奔跑樂趣。 活動現場也結合多項寵物友善服務，包含與中華民國保護動物協會合作的寵物互動表演、限量寵物問診、免費狂犬病疫苗施打等，陪伴毛孩家庭一同關注寵物健康與安全。除了常見的狗狗外，現場

2026-06-04 16:20