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世界海洋日將至 卓榮泰：5面向精進塑膠微粒管理

中央社／ 台北4日電

6月8日是聯合國訂定的「世界海洋日」，行政院長卓榮泰今天說，多數塑膠微粒最終流向海洋，為留給下一代潔淨海洋，政府必須以源頭減量、科學監測、循環利用、海廢清理及國際接軌等5大方向，全面精進塑膠微粒管理工作。

行政院會今天通過環境部海委會報告的「建構國家級塑膠微粒監測防線」，海委會指出，已透過科學監測、清除攔截、循環利用、國際合作等行動，建立長達6年的海域微型塑膠監測基線資料，並召募逾6600艘「環保艦隊」及6000名「潛海戰將」，公私協力移除高達1.9萬公噸的海漂及海底廢棄物，從源頭阻絕塑膠碎裂成微粒海廢的機會。

海委會說，目前也已結合77家企業成立「海廢再生聯盟」，推動友善海洋標章，具體實踐循環經濟，同時透過運用AI技術建置海廢影像資料集平台，主動對齊國際並積極輸出智慧治理技術。

環境部則從陸域出發清理海廢，環境部說，持續精進陸域檢測量能並統一標準，台灣大型淨水場的自來水微粒檢出率與濃度皆遠優於國際組織調查的全球平均水準，且攜手9大部會、19個地方政府，推動海岸清潔及源頭減廢，2010至2025年已清理約36.2萬噸海廢垃圾。

環境部表示，資源循環推動法也已三讀通過，將台灣減塑思維正式提升至「全生命週期納管」的全新里程碑。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰聽取報告後指出，台灣是海洋國家，海洋是休閒遊憩與經濟作業的重要依靠，卻也是多數塑膠微粒的最終去處，為留給下一代更為潔淨的海洋，克盡海洋治理的世代責任，環境部與海洋委員會「陸海聯手」，共同建構國家級塑膠微粒監測防線，透過行動呼應今年聯合國世界海洋日主題「Reimagine」，展現台灣轉型為責任導向治理的決心。

卓榮泰說，政府將透過持續源頭減量、科學監測、循環利用、海廢清理及國際接軌等5大方向，精進塑膠微粒監測管理，守護海洋，為下一代開啟永續篇章。

塑膠微粒 環境部 海委會 卓榮泰

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