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2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

文／ 彰化縣政府 提供

彰化縣府於6/2舉辦「2026鹿港慶端陽系列活動」宣傳記者會。 圖／彰化縣政府 提供
彰化縣府於6/2舉辦「2026鹿港慶端陽系列活動」宣傳記者會。 圖／彰化縣政府 提供

結合傳統龍舟與小鎮風情、熱鬧非凡的端午盛會—「2026鹿港慶端陽系列活動」，將於6月19日至6月21日盛大登場！彰化縣政府日前在縣府中庭舉辦宣傳記者會，由彰化縣長王惠美及彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員等人共同宣告活動正式啟動。今年國際龍舟錦標賽參與數為歷屆最多，並首度推出COSPLAY踩街嘉年華、包粽神手爭霸戰，以及結合美國夢工廠《功夫熊貓》打造的小鎮光影藝術節。邀請全國民眾於端午連假相揪走進鹿港，感受最熱鬧、最好玩的端午慶典。

今年結合美國夢工廠《功夫熊貓》打造的小鎮光影藝術節。 圖／彰化縣政府 提供
今年結合美國夢工廠《功夫熊貓》打造的小鎮光影藝術節。 圖／彰化縣政府 提供

王縣長表示，「龍王祭」邁入第49年，今年特別邀請雲林拱範宮的龍王一同繞境，透過雙龍加持，保佑鄉親平安及活動順利。今年「國際龍舟錦標賽」報名隊伍更創下歷年新高，共173支隊伍參賽，比去年增加47隊，其中國際組共17支隊伍，吸引來自20個國家的選手參加。冠軍最高可獲得30萬元，總獎金預計發出225萬5,000元。

王縣長指出，今年全新亮點「COSPLAY踩街嘉年華」，邀請知名COSER團體「叩舍」及專業表演團隊走進鹿港街區，打造傳統與潮流交融的端午新體驗。首次登場的「包粽神手爭霸戰」祭出冠軍獎金1萬元，邀請鄉親比拚手藝及速度，同時設立「創意裝扮獎」，參賽隊伍以吸睛造型登場，前3名可獲得獎金，最高5,000元。

「2026小鎮光影藝術節」將於6/6在舊鹿港溪水中舞台盛大點燈。 圖／彰化縣政府 提供
「2026小鎮光影藝術節」將於6/6在舊鹿港溪水中舞台盛大點燈。 圖／彰化縣政府 提供

王縣長進一步表示，「2026小鎮光影藝術節」將於6月6日在舊鹿港溪水中舞台盛大點燈，是全台首度攜手美國夢工廠知名IP《功夫熊貓》打造的沉浸式光影場域，展期至8月23日。另外也推出「功夫熊貓集章任務」，完成任兩處指定地點掃描QR Code，即可參加總價值超過10萬元的抽獎活動。並加碼串聯6月7日龍王祭及海牛文化節，在活動現場完成集章可各增加1次抽獎機會，有趣好玩又有好康。

更多活動資訊請上鹿港慶端陽活動網站查詢：https://www.dragonboat-festival2026.com.tw/

(彰化縣政府廣告)

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